Meteo – Il maltempo non mostra vie d’uscita. Ecco il bollettino di Vigilanza della Protezione Civile

Salve cari amici del Centro Meteo italiano! Il maltempo non mostra vie d’uscita: la terza settimana di maggio si avvia in compagnia di una saccatura depressionaria che si allunga tra Mediterraneo centrale e nord Africa. Un minimo di pressione al suolo con valori intorno a 1000 hPa è presente sulla Sicilia e nel corso delle prossime ore porterà condizioni meteo perturbate proprio sull’Isola. Su quest’ultima sono attese precipitazioni piuttosto intense, in particolar modo sui settori occidentali. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio.

Previsioni meteo per oggi

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 15 Maggio: Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare in transito, maggiori spazi di sereno sulle regioni di nord-ovest. Al pomeriggio instabilità in aumento sui settori Alpini e Prealpini; soleggiato tra Liguria ed Emilia Romagna. In serata residui fenomeni sui medesimi settori, variabilità asciutta altrove. Al Centro: Al mattino nuvolosità in transito anche compatta tra Lazio ed Abruzzo, qui con possibili pioviggini. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di maltempo, con precipitazioni anche intense tra Lazio ed Abruzzo; più asciutto in Toscana. Al Sud e sulle Isole: Forti piogge al mattino sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia, tempo più asciutto sulla Sardegna. Al pomeriggio precipitazioni che insistono sui medesimi settori, senza particolari variazioni. In serata ancora maltempo diffuso, con acquazzoni e temporali su Campania, Molise, Basilicata e Sicilia, variabilità asciutta sulla Sardegna.

Da domani forte maltempo in Emilia Romagna.

Meteo domani – Dalla giornata di domani assisteremo alla risalita di un vortice di bassa pressione centrato sull’Italia; condizioni meteo che saranno instabili o perturbate su tutta la Penisola, particolare attenzione però all’Emilia Romagna. Sulla regione, già colpita dalle alluvioni poco più di una settimana fa, sono infatti attesi ingenti accumuli di pioggia per la giornata di domani. Possibili valori di oltre 100 millimetri di pioggia in 24 ore. Infine vediamo il bollettino di Vigilanza valido per oggi.

Allerta meteo: ecco il bollettino di Vigilanza

In vista dei fenomeni attesi per la giornata di domani, il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha emanato il seguente bollettino di Vigilanza:

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia occidentale, con quantitativi cumulati da elevati a puntualmente molto elevati, specie nella seconda parte della giornata;

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia centrale, Campania orientale e meridionale, Molise centro-orientale, Basilicata e Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto della Sicilia e delle regioni centro-meridionali peninsulari, ad esclusione della Toscana nord-occidentale, e, dalla sera, sulla Romagna, con quantitativi cumulati deboli, fino a localmente moderati sui settori meridionali di Marche e Lazio, su Abruzzo, resto di Campania e Sicilia e sulla Calabria centro-settentrionale.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.