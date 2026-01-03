Meteo – Qualche nota di maltempo in atto in Italia, con altri rovesci in arrivo: ecco i dettagli

Tempo instabile su alcuni settori del Paese
Un corridoio di correnti umide rimane aperto sul bacino del Mediterraneo centrale già da Capodanno, con rovesci in transito in particolar modo sul settore tirrenico centrale e con rovesci in attivazione anche sulla Campania. Nella giornata odierna qualche nota di maltempo si centra soprattutto sul Lazio, con fenomeni mediamente di debole o moderata intensità. Le temperature, in questo contesto, sono aumentate rispetto ai valori registrati negli scorsi giorni, in particolare sulle regioni centro-meridionali.
Anticiclone debole, ma le correnti di maltempo ne approfittano poco
L’Alta pressione sta attraversando una fase di evidente debolezza all’interno del bacino del Mediterraneo, ma le correnti di maltempo non sembrano approfittarne in maniera incisiva e determinante. Il maltempo, infatti, resta relegato a pochi settori del nostro Paese, mentre altrove si assiste a relativa stabilità, persino accompagnata in alcuni casi da cieli sereni o da poco a parzialmente nuvolosi.
Prossime ore con maltempo in intensificazione ed espansione
Le prossime ore vedranno un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo, con piogge e rovesci che diventeranno più consistenti, specie sulle aree interne del Lazio, con qualche sconfinamento che potrebbe tuttavia riguardare anche l’Abruzzo stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. I fenomeni localmente potranno risultare anche intensi, con neve che cadrà solo a quote di alta montagna (intorno ai 2.000 metri).
Isolati rovesci in Campania, meglio altrove
Isolati rovesci si attiveranno in serata tuttavia anche in Campania, mentre altrove le condizioni meteo resteranno invece decisamente migliori, con la presenza di cieli pressoché sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. I principali addensamenti si posizioneranno sempre lungo il versante tirrenico, con temperature che, in questo contesto, quando non stazionarie, subiscono un aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.
Sono un appassionato di meteorologia fin dall'adolescenza, laureato in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali e iscritto al corso di laurea magistrale in Politiche per la Sicurezza Globale: Ambiente, Energia e Conflitti. Durante questi anni ho gestito diverse pagine Facebook che trattano di meteorologia, facendo inoltre l'articolista a livello amatoriale di un portale che si occupa proprio della materia.