Meteo – Ulteriore peggioramento in arrivo per il prosieguo del Weekend con temperature e neve in abbassamento

Maltempo in atto nel Lazio

Nella giornata odierna un corridoio di correnti più umide e instabili di matrice atlantica sta ancora portando qualche rovescio sul Lazio, dove i fenomeni appaiono mediamente deboli o moderati. L’Alta pressione attraversa una fase di debolezza evidente in particolare da Capodanno, con nuvolosità in costante aumento sul settore tirrenico. Le temperature, tuttavia, stanno sensibilmente aumentando rispetto ai valori registrati negli scorsi giorni.

Prossime ore con ulteriore peggioramento in Italia

Le prossime ore vedranno una maggiore estensione dei fenomeni, con i rovesci che sconfineranno anche in Abruzzo con neve che si attesterà tuttavia a quote di montagna e all’incirca intorno ai 2.000 metri. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, rimanendo relativamente miti sulle regioni centro-meridionali.

Prosieguo del Weekend con ulteriore estensione del maltempo

Il prosieguo del Weekend si caratterizzerà per un ulteriore estensione dei fenomeni. La giornata di domani domenica 4 gennaio, pertanto, vedrà condizioni meteo mediamente instabili in particolare sui settori centrali del Paese stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Altrove, il tempo si manterrà invece relativamente migliore, in alcuni casi con schiarite ancora persistenti.

Temperature e neve in abbassamento per domani

L’afflusso di correnti ben più fredde alle quote alte determinerà nella giornata di domani domenica 4 gennaio un nuovo abbassamento delle temperature e, conseguentemente, della quota neve. La neve infatti tornerà ad imbiancare l’Appennino centrale a quote più consone al periodo e più specificamente intorno ai 500/600 metri sul settore Tosco-Emiliano (sponda emiliana), sui 700/900 metri su quello marchigiano e fin sui 1.000/1.300 metri su quello abruzzese. I fenomeni, localmente, potranno rivelarsi anche intensi.

