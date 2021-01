METEO – Imminenti NEVICATE in arrivo in APPENNINO, su moltissime REGIONI d’ITALIA, ecco dove

Da stasera arriverà qualche nevicata fra Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Basilicata. L’aria fredda farà irruzione portando un abbassamento dello zero termico piuttosto importante: sulle Marche ad esempio si passerà da un ZT oltre i 2300 metri (attuale) per toccare domani mattina i 600-700 metri di quota . Dunque mattinata di Venerdì decisamente fredda, con raffiche di vento che si andranno ad intensificare nel corso della giornata fino a raggiungere i 60-70 km/h . Nel fine settimana arriveranno le nevicate a bassa quota anche grazie al transito di un minimo di bassa pressione sul Tirreno che richiamerà ulteriormente aria fredda.

Buongiorno e buona lettura cari amici del Centro Meteo Italiano! Sull’Italia domina la stabilità, grazie alla presenza dell’anticiclone che si sta estendendo dai quadranti occidentali e di cui vi avevamo lungamente parlato nei giorni scorsi. Nubi basse presenti su Liguria , Toscana , Lazio ed in generale sui settori Tirrenici del centro-sud. Molte nubi anche sulle Isole Maggiori ma che al momento non stanno determinando la formazione di precipitazioni. Qualche nevicate sulle Alpi di confine tra Lombardia e Trentino Alto-Adige. A breve la nostra penisola sarà interessata dall’ingresso di correnti più fredde con primi fenomeni nevosi a quote di montagna sull’Appennino centro-meridionale . Facciamo un rapido focus!

Tendenza a lungo termine – possibili anticicloni di blocco?

Non si hanno particolari novità sulla prossima settimana, che potrebbe svolgersi con l’alternanza di riprese anticicloniche e brevi passate atlantiche; un importante centro di bassa pressione potrebbe transitare alle alte latitudini europee tra Lunedì e Martedì prossimo. In questa fase l’Italia potrebbe essere investita da nuvolosità ma senza particolari precipitazioni. Quindi un’occhio più attento sarà rivolto al periodo successivo, in quanto il mese di Febbraio potrebbe tornare ad essere più freddo e nevoso. Per ulteriori conferme vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti meteo!