Meteo – Inizio di settimana con maggiore stabilità, ma occhio ai temporali termoconvettivi: i dettagli

Dopo una giornata di maltempo anche intenso, soprattutto tra la notte ed il mattino odierno, le condizioni meteo sono andate gradualmente migliorando soprattutto dalla seconda metà di questo pomeriggio, con fenomeni via via in esaurimento. Tuttavia, nelle prossime ore qualche nota di residuale maltempo è comunque attesa sull’Italia (scopri dove), con temperature che in ogni caso non subiranno variazioni significative rispetto a quanto registrato negli ultimi giorni.

Mentre in Emilia Romagna squadre di soccorritori e di volontari continuano a lavorare per un ritorno alla normalità più veloce possibile, scavando fango ed acqua, anche in Sicilia qualche disagio da maltempo si è registrato nella giornata di oggi, con una lamiera che si è staccata ferendo addirittura una persona a Caltanissetta. Diversi poi gli allagamenti e gli alberi pericolanti segnalati su buona parte delle province dell’Isola, ma senza che ciò fortunatamente si traducesse nell’intaccare l’incolumità di altre persone.

Nel corso dell’inizio di settimana ormai alle porte le condizioni meteo tenderanno a risultare migliori rispetto a quanto osservato negli ultimi giorni, grazie anche ad un timido aumento di pressione che va profilandosi sul Mediterraneo centrale. Stando tuttavia a quanto prospettano i principali centri di calcolo, una circolazione secondaria da est persisterà, generando fenomeni termoconvettivi nelle ore pomeridiane, come vedremo nel prossimo paragrafo.

In virtù di quanto scritto fin qui, piogge e temporali termoconvettivi contrassegneranno anche le ore pomeridiane dell’inizio della settimana subentrante sull’Appennino centro-meridionale con sconfinamento plausibile fin sulle aree meno interne e, occasionalmente, anche fin sulle aree costiere. Sul resto d’Italia le condizioni meteo si manterranno più stabili e asciutte e con temperature che subiranno un aumento quando non risulteranno stazionarie.

