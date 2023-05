Meteo – Forte maltempo investe la Sicilia, ferita una persona a Caltanissetta a causa del distacco di una lamiera

Maltempo no stop sull’Italia

Fase di intramontabile maltempo interessa la nostra Penisola da ormai diverse settimane, seppur intervallata da qualche pausa anticiclonica di breve durata. Le condizioni meteo, pertanto, si mantengono quest’oggi mediamente perturbate e, in particolare nella prima metà di giornata, i fenomeni sono risultati anche piuttosto intensi e insistenti in alcune aree. Le temperature, in questo contesto, non subiscono variazioni di rilevanza rispetto a quanto registrato negli ultimi giorni.

Prossime ore verso un miglioramento, ma in un contesto perturbato

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo vireranno verso un miglioramento, seppur inserite all’interno di un contesto che rimarrà localmente perturbato, con isolati e residuali rovesci ancora plausibili (scopri dove). Questo a causa della mancanza reiterata di un campo di Alta pressione che permette alle correnti instabili di fluire ancora sul Mediterraneo centrale, con temperature che, come scritto anche in precedenza, non subiscono variazioni rilevanti, rimanendo intorno alla media del periodo o lievemente inferiori ad essa.

Forte maltempo investe la Sicilia

Già nella giornata di ieri i fenomeni erano risultati particolarmente intensi sulla Sicilia, in particolare sulla sponda orientale, dove si erano registrati, in serata, oltre 100 interventi dei Vigili del Fuoco. Nella giornata odierna tuttavia piogge e temporali anche intensi hanno insistito in questi e in altri settori dell’Isola, con una lamiera che si sarebbe distaccata a Caltanissetta ferendo una persona, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Giovane 29enne ferito da una lamiera volante

Stando a quanto si apprende dal sito “caltanissetta.gds.it” un giovane di 29 anni che passeggiava a Caltanissetta sarebbe stato ferito da una lamiera staccata dal lucernario di un cantiere e trasportato subito all’ospedale Sant’Elia non in pericolo di vita (essendo riportata una ferita da taglio a un braccio). Il maltempo non ha sferzato solo sul territorio nisseno, ma avrebbe coinvolto buona parte delle province della Sicilia, con allagamenti, alberi pericolanti e distacco di tegole a causa delle violente raffiche di vento che in particolare ieri hanno raggiunto i 120km/h in alcune aree. Non si registrano fortunatamente vittime legate in qualche modo all’ondata di maltempo.

