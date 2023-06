Meteo – L’instabilità non molla la presa sull’Estate, ecco l’andamento dei prossimi giorni

Condizioni meteo attuali in Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede ancora la presenza di un campo d’alta pressione sbilanciato sulla Gran Bretagna con massimi fino a 1025 hPa. Nel contempo una goccia fresca in quota si allontana progressivamente, lasciando spazio alla ripresa di un promontorio d’alta pressione. Nei prossimi giorni continueremo ad avere instabilità pomeridiana a partire dai settori montani, mentre le zone di pianura e i settori costieri dovrebbero essere in compagnia di tempo stabile.

Prossimi giorni con instabilità ancora protagonista e temporali diffusi

La lacuna barica presente tra l’Italia e l’Europa centrale (in progressivo spostamento verso est) garantirà condizioni meteo instabili nei prossimi giorni con acquazzoni e temporali sparsi soprattutto durante le ore pomeridiane. Fino al prossimo weekend è previsto tuttavia un aumento delle temperature, grazie all’innalzamento di un promontorio d’alta pressione di matrice sub-tropicale.

Weekend con temperature in aumento, ma sempre con instabilità

Promontorio anticiclonico in elevazione sul Mediterraneo occidentale secondo l’ultimo aggiornamento del modello americano GFS. Condizioni meteo che si farebbero più stabili anche in Italia ma non del tutto. Sul fianco orientale si avrebbero infatti ancora correnti fresche in quota le quali porterebbero un po’ di instabilità pomeridiana con temporali soprattutto su Alpi e Appennini. Le temperature potranno toccare i +30°C in Italia, in particolar modo su valle del Tevere, Puglia, Basilicata e Sicilia.

Tendenza per il mese di Giugno 2023

Mese di giugno che secondo i principali modelli stagionali potrebbe essere piuttosto piovoso per l’Italia e con temperature tutto sommato intorno alle medie. Per quanto riguarda la seconda decade del mese diversi modelli mostrano una situazione meteo ancora piuttosto movimentata. L’alta pressione potrebbe si rafforzarsi ma i suoi massimi potrebbero spesso essere sbilanciati a latitudini più settentrionali con il Mediterraneo ancora crocevia di gocce fredde.

