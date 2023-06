Meteo Weekend – Maggiore stabilità e clima più caldo in Italia ma con ancora dei temporali. Ecco la tendenza

Giornata di maltempo in Italia

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede una blanda saccatura in quota in transito sul Mediterraneo, con l’alta pressione ancora sbilanciata verso le Isole Britanniche. Questo porta una giornata instabile sull’Italia, con piogge e acquazzoni sparsi, al mattino soprattutto al Nord-Est, Sicilia e regioni centrali del versante tirrenico. Al pomeriggio fenomeni in rinforzo anche nelle zone interne del Centro e in Sardegna sui settori a ridosso dei rilievi, con fenomeni anche a carattere temporalesco. Più asciutto invece al Nord-Ovest.

Prossimi giorni in compagnia dell’instabilità pomeridiana

Nel corso dei prossimi giorni la presenza di una depressione nei pressi delle Isole Azzorre favorirà la rimonta di un piccolo promontorio anticiclonico verso l’Europa occidentale e il Mediterraneo occidentale, lasciando però ancora scoperta la Penisola Italiana. Anche la prima settimana di Giugno vedrà quindi l’Italia alle prese con l’instabilità pomeridiana. Acquazzoni e temporali a ciclo diurno si andranno a sviluppare su Alpi e Appennini con sconfinamenti poi verso le pianure specie al Nord-Ovest e sul medio versante adriatico.

Maggiore rimonta dell’alta pressione nel weekend ma con ancora dei temporali

Stando agli ultimi aggiornamenti del modello americano GFS nel corso del weekend potremmo avere una maggiore rimonta del promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centro-occidentale. Questo porterebbe maggiore stabilità sull’Italia con anche ampi spazi di cieli soleggiati. Ma trovandosi comunque sul bordo orientale del promontorio, dove scorrono correnti nord-occidentali, avremmo ancora, anche se minori, delle infiltrazioni fresche in quota. Bel tempo che quindi continuerebbe a lasciare spazio ad acquazzoni e temporali specie su Alpi e Appennini. Stabilità quindi maggiore ma ancora non completa. Dal punto di vista termico avremo un aumento delle temperature, specie al Centro-Nord dove si porteranno anche di 2-4 gradi sopra le medie del periodo. Non sarà difficile infatti avere massime anche di 30°C sulla Pianura Padana e su pianure e vallate delle regioni del medio versante tirrenico. Ricordiamo comunque che si tratta di una semplice tendenza.

Tendenza meteo: seconda decade di giugno ancora molto movimentata?

Mese di giugno che secondo i principali modelli stagionali potrebbe essere piuttosto piovoso per l’Italia e con temperature tutto sommato intorno alle medie. Per quanto riguarda la seconda decade del mese diversi modelli mostrano una situazione meteo ancora piuttosto movimentata. L’alta pressione potrebbe si rafforzarsi ma i suoi massimi potrebbero spesso essere sbilanciati a latitudini più settentrionali con il Mediterraneo ancora crocevia di gocce fredde.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni