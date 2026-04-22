Meteo – Instabilità residua con miglioramento in vista nelle prossime ore in Italia: ecco i dettagli

Tempo instabile in Italia

La giornata odierna è cominciata sotto gli effetti di un flusso di correnti instabili e più fresche provenienti da est che hanno determinato condizioni di maltempo sulle regioni centro-settentrionali e su parte del meridione. Qualche rovescio in questo momento transita anche sulla Sardegna, con l’instabilità che è in generale risultata perlopiù sparsa sullo stivale. Le temperature, in questo contesto, subiscono mediamente una lieve e ulteriore diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Allerta meteo della Protezione Civile

Benché l’instabilità sia risultata prevalentemente sparsa e mediamente moderata, la Protezione Civile non aveva mancato ieri di diffondere un’allerta meteo valida per oggi per alcuni settori del Paese. Il maltempo non si è fatto attendere, ma non ha presentato eccessi particolari, inserendosi peraltro in un contesto climatico tipico della variabilità primaverile.

Prossime ore con miglioramento in vista

Un aumento di pressione sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale dovrebbe prevalere sulle correnti più fresche e instabili nel corso delle prossime ore sulla nostra Penisola, generando un miglioramento quantomeno relativo delle condizioni meteo, con fenomeni via via in graduale (e temporaneo) esaurimento. Tuttavia, qualche nota di maltempo residuale potrà comunque attivarsi, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Possibile ancora qualche nota di isolato maltempo in serata, con temperature in calo

Qualche nota di isolato maltempo potrà comunque attivarsi nel corso della serata odierna in Italia e in particolare sul Lazio e basso settore tirrenico (ad esclusione della Campania). I fenomeni risulteranno, oltre che isolati, anche deboli. Le temperature, in questo contesto, confermeranno comunque mediamente una diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, a causa dell’afflusso di correnti più fresche ad alta quota.

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