Meteo – Intensa perturbazione domani sull’Italia con piogge e temporali sparsi, anche intensi su alcune regioni

Situazione sinottica sull’Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede una goccia fredda in allontanamento verso il Nord Africa, la quale porta però ancora delle piogge al Sud Italia nella giornata odierna. Tempo stabile invece al Centro-Nord, almeno per buona parte della giornata, grazie ad un temporaneo aumento del campo barico. Ma una saccatura depressionaria in allungamento dal nord Atlantico è in avvicinamento al nostro Paese. Nella seconda parte di giornata, specie nelle ore serali, sono infatti in arrivo piogge e acquazzoni sulle regioni di Nord-Ovest.

Intensa perturbazione domani sull’Italia

Come abbiamo appena visto, un saccatura depressionaria è in allungamento dal nord Atlantico verso la nostra Penisola. Entro la giornata di domani ( mercoledì 10 maggio) questa affonderà sul Mediterraneo centrale, approfondendo anche un minimo di pressione al suolo sull’Italia centro-settentrionale. Condizioni meteo quindi in peggioramento, prima al Centro-Nord con piogge diffuse ed acquazzoni e temporali sparsi ed in estensione anche alle regioni meridionali nella seconda parte di giornata. Le precipitazioni più intense dovrebbero interessare il Nord Italia, in particolare il Piemonte settentrionale, i settori tra Liguria di Levante e Alta Toscana e i settori adriatici tra Emilia Romagna e Veneto, su questi ultimi soprattutto nella seconda parte di giornata. Su tali settori sono infatti attese oltre 50 mm di piogge in 24 ore. Maltempo che sarà accompagnato anche da un calo termico, con il ritorno della neve sulle Alpi fin verso i 1700-2000 metri.

Ancora instabilità nella seconda parte di settimana

Stando agli ultimi aggiornamenti dei principali modelli, nella seconda parte di settimana avremo l’isolamento di una circolazione depressionaria con aria aria più fredda in quota tra Europa centro-occidentale e Mediterraneo centro-occidentale. Correnti instabili andrebbero cosi ad interessare l’Italia, portando ancora piogge temporali sparsi soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Clima che risulterà piuttosto fresco per il periodo, con temperature anche di 2-4 gradi sotto le medie.

Meteo weekend: goccia fredda in azione sull’Italia con piogge, temporali e temperature sotto media

Ultimi aggiornamenti dei principali modelli meteo che mostrano un secondo weekend di maggio all’insegna del maltempo in Italia. Tra Sabato e Domenica potrebbe infatti restare in azione sul Mediterraneo centrale una goccia fredda. Questa potrebbe approfondire nuovi minimi al suolo e, attraversando la nostra Penisola, rinnovare condizioni di maltempo con temporali diffusi. Oltre a piogge e temporali avremo anche clima molto fresco per il periodo con temperature di 3-5 gradi al di sotto delle medie del periodo.

