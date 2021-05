METEO – Intenso MALTEMPO con ALLAGAMENTI e smottamenti colpisce Bardonecchia: Vigili del Fuoco in azione

Italia tra caldo e forti temporali

In queste ore l’Italia risulta divisa in due da un punto di vista meteo con primi forti temporali al nordovest e caldo e tempo stabile al nordest e in tutto il centro-sud. L’Italia del sud in particolare, sta sperimentando temperature molto elevate e anche nella giornata di domani si potranno raggiungere i 30 gradi, soprattutto nel settore più meridionale della penisola, mentre il clima risulterà molto gradevole altrove con valori anche localmente sotto media al settentrione. Domani sarà la giornata peggiore per quanto riguarda il settentrione e la Toscana con fenomeni anche violenti e abbondanti ma la situazione resterà instabile in molte regioni per tutta la settimana. Leggi anche: Forte maltempo nelle prossime ore poi situazione instabile per gran parte della settimana

Forte maltempo a Bardonecchia: allagamenti e fango, intervento dei Vigili del Fuoco

Forte maltempo in queste ore al nord Italia, in particolare in Piemonte, Val d’Aosta e parte della Lombardia dove sono in atto temporali e locali grandinate. In particolare, situazione più complicata nell’ovest e nel nord del Piemonte con frane e smottamenti. Un forte temporale ha provocato danni e disagi in Valsusa. Particolarmente colpita la località di Bardonecchia, dove, come si legge su valsusaoggi.it, il piazzale della frazione Melezet è stato sommerso di acqua e fango proveniente dalla montagna, mentre sulla statale 24 tra Gravere e Chiomonte, i vigili del fuoco sono intervenuti urgentemente per una corsia allagata. Immediati i soccorsi anche sulla statale 335 tra Oulx e Bardonecchia dove sono cadute alcune pietre dalla parete di roccia ma sono state fortunatamente rimosse in poco tempo. In zona è attiva l’allerta della Protezione Civile e anche per le prossime ore sono previste piogge e forti temporali. Leggi anche: Violentissima tempesta di sabbia causa morti e feriti in India

Forte peggioramento al nord e in Sardegna

Nel corso della nottata il maltempo guadagnerà terreno verso est e verso sud, andando ad inglobare Sardegna, Toscana e tutto il settentrione con forti temporali ancora una volta al nordovest ma anche su Sardegna, Toscana ed Emilia. Sul resto del centro il tempo risulterà inizialmente variabile ma con forte peggioramento tra Lazio e Umbria dove ci attendiamo rovesci e temporali. Qualche temporale arriverà anche in Adriatico, in particolare nei settori interni e sulle Marche, ancora caldo invece al meridione. Leggi anche: Morti e dispersi a causa della violentissima tempesta di sabbia in Cina

CONTINUA A LEGGERE