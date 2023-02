Meteo – Italia al via un periodo con l’alta pressione, ecco fino a quando durerà

Meteo in miglioramento, arriva l’alta pressione

Buon weekend e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Condizioni meteo in deciso miglioramento anche sul sud Italia, dopo l’ondata di violento maltempo che ha interessato in particolare la Sicilia. Le fredde correnti artiche sono in attenuazione, complice il rinforzo dell’alta pressione sull’Europa sud-occidentale. Sarà un weekend quindi di bel tempo su gran parte del Paese, salvo residui addensamenti al sud con occasionali acquazzoni e nevicate in montagna nella giornata di domenica tra Appennino Calabro-Lucano, Calabria e Sicilia nord-orientale, lambite da un impulso freddo dai Balcani.

Meteo dal 13 al 20 febbraio 2023

Anticiclone che potrebbe durare fino al prossimo weekend sull’Italia. Secondo l’ultimo aggiornamento del modello europeo ECWMF, anomalie positive di geopotenziale sono attese dal bacino del Mediterraneo a gran parte dell’Europa; in tal modo l’alta pressione dominerà lo scenario meteorologico della prossima settimana, che risulterà decisamente stabile sull’Italia. Le temperature sono previste diffusamente al di sopra delle medie del periodo da 1 a 3°C, ma con scarti positivi anche di 4-6°C lungo l’Arco Alpino. Le regioni meridionali risentiranno invece degli effetti della residua circolazione balcanica, con un aumento termico più contenuto e valori attorno alle medie del periodo. Assenti invece le precipitazioni da nord a sud.

Gelate al centro-nord, nonostante l’aumento termico

Nonostante il rialzo termico, nel corso della prossima settimana i valori minimi risulteranno ancora prossimi allo zero, fino a valori inferiori sulla Pianura Padana e zone interne del centro. L’arrivo dell’alta pressione ed il conseguente sensibile aumento del campo barico, i cieli stellati e l’assenza di vento manterranno attive condizioni inversionali durante le ore notturne. Sulla Pianura Padana anche nel corso della prossima settimana le temperature notturne scenderanno al di sotto dello zero, con picchi di -3/-4°C sul basso Piemonte, così come nelle valli ed altopiani del centro. Freddo quindi di notte, ma durante il giorno le temperature saliranno fino al di sopra delle medie del periodo. Possibile sblocco verso la terza decade di febbraio? Vediamo nella prossima pagina maggiori dettagli.

Cede l’anticiclone per la terza decade di febbraio?

Come sempre ribadiamo che non è possibile fare una previsione meteo in senso stretto per il lungo termine, ma solo una tendenza probabilistica. Dopo la pausa anticiclonica con assenza di precipitazioni fino al prossimo weekend, un possibile sblocco della situazione meteorologica potrebbe avvenire nel corso della terza decade di febbraio. I venti zonali a 10 hPa sono infatti previsti in deciso rallentamento nel corso dei prossimi giorni, a causa di possibili flussi di calore in risalita dalla troposfera, sino a divenire antizonali; in tal modo il vortice polare tenderà ad indebolirsi proprio nell’ultima parte del mese di febbraio, con possibili colpi di coda dell’Inverno. Dopo il 20 febbraio il modello europeo prevede infatti una migrazione verso Groenlandia e nord Atlantico delle anomalie positive bariche, mentre sul Mediterraneo potrebbe registrarsi un deciso calo della pressione con conseguente arrivo di condizioni meteo perturbate. Rimanete aggiornati!

