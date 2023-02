Meteo – Maltempo estremo colpisce la Sicilia, diverse esondazioni e abitazioni isolate: ecco i dettagli

Tempo stabile e asciutto in Italia

Dopo che nella prima parte di giornata le condizioni meteo sono risultate particolarmente perturbate sulle aree più meridionali della Sicilia, con nubifragi che, come vedremo nel presente editoriale, hanno portato diversi problemi, il tempo è andato successivamente migliorando, con il graduale esaurimento della fenomenologia dovuto a sua volta dall’allontanamento del vortice depressionario. Le temperature rimangono tuttavia invernali in pressoché l’intera Penisola.

Anticiclone in elevazione verso l’Italia

Un campo di Alta pressione di origine subtropicale in elevazione verso il Mediterraneo centro-occidentale è alla base del miglioramento delle condizioni meteo tutt’ora in atto sulla nostra Penisola e che sembra protrarsi per tutto il Weekend ormai alle porte. Qualche isolata eccezione di maltempo potrebbe interessare le aree tra la Calabria e la Basilicata tra il pomeriggio e la serata di domenica 12 febbraio, con qualche fiocco plausibile al di sopra dei 1.000/1.200 metri.

Violento maltempo ha travolto la Sicilia nelle scorse ore

Un quadro meteorologico preoccupante era effettivamente quello prospettato nella giornata di ieri dai principali centri di calcolo ed è quello che aveva indotto la Protezione Civile a diramare un’allerta rossa per alcune delle zone regionali. L’ondata di maltempo non si è fatta più di tanto attendere e, nelle scorse ore, ha letteralmente travolto diverse aree dell’isola, portando diversi problemi, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Esondazioni ed abitazioni isolate

Stando a quanto si apprende dal sito “ilmessaggero.it” diversi sarebbero stati i problemi relativi all’ondata di maltempo che è andata ormai esaurendosi in queste ore. Allagamenti, frane (di cui una al cimitero di Mineo) ed esondazioni hanno costretto alla chiusura di diverse strade e l’interruzione di alcune linee ferroviarie. Le violente raffiche di vento avrebbero inoltre abbattuto molti alberi e bloccato l’operatività dell’Aeroporto Internazionale di Catania. Diverse abitazioni sarebbero rimaste isolate nel ragusano, dove si è registrata la situazione più critica, con i Vigili del Fuoco costretti a fare gli straordinari e il possibile per far partorire una donna che nel frattempo era rimasta bloccata nella propria automobile in panne. Fortunatamente, nonostante il quadro preoccupante talvolta, non si segnalano vittime e/o feriti legati in qualche modo all’ondata di maltempo.

