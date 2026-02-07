Meteo – Italia ancora ostaggio del maltempo con neve in montagna: la Protezione Civile diffonde l’allerta, ecco dove

Il maltempo insiste in serata in Italia

A seguito di una giornata comunque contrassegnata dal maltempo a causa del passaggio dell’ennesimo vortice depressionario sul bacino del Mediterraneo, le condizioni meteo continueranno a risultare perturbate anche in serata, con piogge e possibili temporali localmente anche intensi soprattutto sul basso versante tirrenico. Fenomeni che potranno sconfinare su buona parte del sud peninsulare con intensità più blanda. L’instabilità, inoltre, potrà ancora attivarsi in maniera residuale sul medio Tirreno. Le temperature, in questo contesto, confermeranno mediamente i valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Nuovo impulso di maltempo per domani

Un graduale miglioramento delle condizioni meteo si registrerà in Italia tra la notte e il mattino di domani domenica 8 febbraio, ma anche questo, a conti fatti, sarà piuttosto breve, anzi, durerà praticamente nulla: già dal mattino, infatti, piogge e possibili temporali potranno attivarsi sulla Sardegna e si estenderanno entro il pomeriggio su tutto o buona parte il versante tirrenico, con fenomeni localmente anche intensi e qualche occasionale sconfinamento sul settore adriatico. La neve si confermerà a quote mai inferiori a quelle di montagna sull’Appennino, con temperature che, pertanto, non subiranno nel complesso significative variazioni rispetto ai valori registrati quest’oggi.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, su Piemonte centro-meridionale, Liguria, Appennino emiliano-romagnolo, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Sardegna, Abruzzo, Molise occidentale, Campania, settori tirrenici di Basilicata e Calabria e sulla Sicilia, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Nevicate: dal pomeriggio sopra i 1000-1200 m sui settori alpini occidentali, con apporti al suolo deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in locale sensibile diminuzione sul Nord-Est. Venti: inizialmente forti occidentali su Sicilia e Calabria, in attenuazione. Mari: molto mossi tutti i bacini occidentali e meridionali; tendenti ad agitati in serata Mare e Canale di Sardegna.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Domenica 8 febbraio 2026:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell’Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica, Bacino Basso del Sangro

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale

Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Emilia Romagna: Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna emiliana centrale, Montagna bolognese

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Umbria: Chiascio – Topino, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.