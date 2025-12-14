Meteo – Peggioramento in arrivo la prossima settimana con piogge, temporali e neve sulle Alpi

Alta pressione ben salda sull’Italia, tempo ancora diffusamente stabile

Alta pressione ben salda sull’Europa centro-meridionale e bacino del Mediterraneo con valori pressori alti e livellati attorno ai 1027 hPa sull’Italia. Le condizioni meteo risultano quindi ancora stabili ed anomale per il periodo con diffusa stabilità e temperature al di sopra delle medie del periodo specie in montagna e durante le ore diurne; nebbie e foschie presenti sulla Pianura Padana e valli del centro.

Avvio di settimana con primi cenni di indebolimento dell’alta pressione

Un’area depressionaria isolatasi tra Marocco e sud della Spagna, nei prossimi giorni verrà nuovamente riagganciata dal flusso perturbato principale e tenderà a traslare gradualmente verso il Mediterraneo centro-occidentale. In tal modo l’alta pressione verrà erosa sul suo fianco occidentale con primi cenni di indebolimento già ad avvio della prossima settimana. Giornata di lunedì che vedrà infatti un aumento della nuvolosità sui settori occidentali del Paese e nord Italia con piogge e temporali in arrivo su Sardegna, Liguria e dalla sera anche sul Piemonte. Neve dalla sera sulle Alpi occidentali a partire dai 1000-1400 metri in progressivo calo sin verso gli 800 metri con sconfinamenti nottetempo sino ai 500-600 metri nel cuneese.

Martedì maltempo su parte d’Italia

Saccatura presente sul Mediterraneo centro-occidentale determinerà un peggioramento più deciso sull’Italia nella giornata di martedì 16 dicembre. Maltempo che inizialmente interesserà Sicilia, Toscana, Emilia e regioni di Nordovest per poi estendersi nella seconda parte di giornata anche a Lazio, Calabria meridionale e Campania. Occasionali fenomeni sono attesi anche sul resto del Paese, ma più irregolari e di debole intensità. Neve che tornerà ad imbiancare i settori alpini mediamente dai 1200-1400 metri, fin sotto i 1000 metri nel Piemonte con fiocchi possibili nel corso del mattino sin verso i 400 metri nel cuneese.

Prosieguo della settimana tra alta pressione e nuovo peggioramento

Saccatura che tenderà ad isolarsi sul nord Africa nel corso della settimana, favorendo il ritorno dell’alta pressione sull’Italia tra mercoledì e venerdì con nuova fase stabile. Tuttavia, potrebbe trattarsi di una breve parentesi con nuovo possibile peggioramento nel corso del prossimo weekend, ma da confermare.

