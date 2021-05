METEO ITALIA: arriva altra PIOGGIA, ma per il secondo WEEKEND di maggio sole e CALDO

Situazione sinottica sull’Europa: vasta e ingombrante circolazione depressionaria

Elemento dominante sulla situazione sinottica di questa prima settimana di maggio è una vasta area depressionaria posizionata tra Isole Britanniche e Scandinavia. Sul Mare del Nord troviamo un profondo minimo di bassa pressione con valori fino a 985 hPa che riuscirà ad influenzare le condizioni meteo anche in Italia. Nelle giornata odierna attesa nuvolosità in transito ma a seguire peggioramento in arrivo.

Flusso umido verso l’Italia con piogge e acquazzoni in arrivo su queste regioni

Giornata odierna con condizioni meteo per lo più stabili in Italia dove avremo alternanza di nuvole e sole. Locali piogge non escluse sulle Alpi centro-occidentali e sulla Sardegna. Tendenza a peggioramento nel corso della notte con piogge in arrivo soprattutto lungo le coste tirreniche. Fenomeni più organizzati e localmente di moderata intensità su Campania, Molise, Puglia e Basilicata. Piogge in arrivo anche al Nord-Ovest in particolare su Piemonte e Liguria.

Mercoledì instabile poi rimonta dell’anticiclone con sole in vista

Correnti umide interesseranno ancora la nostra l’Italia nel corso della giornata di domani portando condizioni meteo instabili. Molte nuvole al mattino da Nord a Sud ma con fenomeni che si concentreranno soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Al pomeriggio fenomeni che assumeranno anche carattere di rovescio specie sui settori meridionali Peninsulari. Miglioramento meteo comunque tra la sera e la notte grazie alla rimonta dell’alta pressione che porterà prima sole e poi clima via via più caldo.

