METEO – Violento NUBIFRAGIO si è abbattuto su CANICATTI’, SICILIA; auto sommerse dall’acqua, il VIDEO

Meteo – Il maltempo che ha interessato nelle ultime ore la Sicilia potrebbe essere solo un antipasto. Tra la prossima notte e la giornata di domani si assisterà ad un ulteriore peggioramento del tempo sulla Sicilia , per l’arrivo di una ciclogensi dalla Tunisia. Il minimo barico prenderà forma già nella seconda parte della giornata odierna sul Canale di Sicilia, approfondendosi gradualmente, grazie ad una superficie marina ancora particolarmente calda, durante il suo spostamento verso l’Isola. Tempo in peggioramento dalla prossima notte in particolare sui settori sud-orientali, dove potranno verificarsi piogge localmente abbondanti.

Ieri nubifragio a Canicattì, auto sommerse dall’acqua

Non solo su Siracusa, ma nella serata di ieri un violento temporale ha colpito anche Canicattì, nell’agrigentino. Le precipitazioni sono risultate intense in tutta la provincia, anche se i maggiori accumuli sono stati registrati nel nisseno con punte fino 140-145 mm. Particolarmente colpita è stata la località di Canicattì, dove gli ingenti quantitativi d’acqua caduti in poco tempo hanno mandato letteralmente sott’acqua la città. Decine sono stati gli interventi dei Vigili del Fuoco, soprattutto per liberare le auto rimaste sommerse nei sottopassi; secondo fonti locali, l’area più colpita è stata al Ponte di Ferro, tra la via Vittorio Emanuele e la via Carlo Alberto. In basso un video dell’evento, con le auto sommerse dell’acqua.