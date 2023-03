Meteo – Italia lambita da un impulso instabile con acquazzoni e temporali al sud; situazione ed evoluzione

Meteo Italia, la situazione sinottica

Buona domenica e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica caratterizzata dall’espansione di un promontorio anticiclonico sul bacino del Mediterraneo occidentale, mentre una saccatura si allunga dalla Scandinavia sino al comparto balcanico. In tal modo l’Italia si ritrova nel mezzo tra le due differenti figure bariche con tempo stabile al nord e settori del medio Tirreno, mentre le regioni meridionali risentono del passaggio instabile sui Balcani.

Tempo in atto sull’Italia: bello e mite al nord e medio

Meteo in atto sull’Italia. Dall’ultimo scatto satellitare si nota un’Italia divisa in due: al nord, medio Tirreno e Sardegna sole prevalente con temperature miti, mentre al sud è in transito un impulso instabile. Acquazzoni e temporali che dopo aver interessato nel corso del mattino Molise, Abruzzo orientale e Puglia, con accumuli pluviometrici localmente di 15-20 mm, attualmente stanno interessando anche la Basilicata, la Calabria e le zone meridionali della Campania.

Tendenza prossime ore: ancora instabile al sud, ma in miglioramento

Nel corso del pomeriggio acquazzoni e temporali insisteranno in particolare tra Calabria, Basilicata, Campania e tenderanno ad estendersi anche al nord della Sicilia e localmente al basso Lazio. Migliora sul resto del sud, salvo residui fenomeni sulle zone interne di Molise e Puglia. Temperature in calo al sud per i fenomeni e correnti più fresche con valori che nel corso del pomeriggio si manterranno al di sotto dei +15°C, mentre sul medio Tirreno e Sardegna l’ampio soleggiamento determinerà punte massime fino a +20/+22°C. Avvio di settimana con meteo stabile e mite al centro-sud Italia, poi atteso un nuovo peggioramento da martedì.

