METEO – ITALIA nuovamente “avvolta” dal CALDO africano, ma quanto durerà? Le ultimissime

Nuova fiammata africana sull’Italia

Dopo una breve parentesi con temperature più sopportabili, il gran caldo si appresta a raggiungere per l’ennesima volta in questa stagione l’Italia. Una bolla d’aria rovente ha già raggiunto l’Europa sudoccidentale, con almeno 80 vittime in Spagna e nella prima parte della settimana transiterà anche sul Regno Unito, dove sono previste punte fino a +40°C. Il nostro Paese inizialmente rimarrà ai margini del picco del caldo, seppur con temperature diffusamente al di sopra delle medie del periodo, ma con tendenza ad un deciso ulteriore rialzo da metà settimana.

Estate sugli scudi, prossima settimana torna il rischio +40°C in Italia

Meteo – L’Estate si avvia verso una nuova fase dal caldo anomalo sull’Italia. Il nostro Paese è già interessato da un’avvezione calda in quota, con lo zero termico che si è portato abbondantemente al di sopra dei 4000 metri, sfiorando i 5000 metri sulla Sardegna. Le temperature tra il weekend e l’avvio della nuova settimana raggiungeranno picchi di +37/+38°C in particolare sulle zone interne del medio Tirreno e Sardegna. Bollino rosso per il caldo già da oggi in alcune città d’Italia. L’avvezione calda potrebbe tuttavia subire un’ulteriore accentuazione da metà settimana, quando sono previste isoterme ad una quota di 850 hPa di +22/+23°C. Le colonnine di mercurio entro il prossimo weekend potrebbero sfiorare i +40°C in Pianura Padana, zone interne di Sardegna e centrali tirreniche, nonché nel Tavoliere e Metaponto.

Modello europeo ECMWF senza mezze misure, sarà un fine luglio rovente

Secondo il modello europeo ECMWF, l’Italia andrà incontro ad un periodo con caldo in crescendo per un finale di luglio davvero rovente. La cintura altopressoria, secondo l’aggiornamento odierno, potrebbe rimanere ben salda sulle basse latitudini europee, abbracciando a lungo il bacino del Mediterraneo. Il flusso perturbato principale transiterebbe oltralpe, mantenendo l’Italia in compagnia del caldo anomalo e di condizioni meteo mediamente stabili con un’accentuazione della risalita di correnti sahariane sull’Italia. Tra il 24 ed il 27 luglio potrebbero giungere isoterme fino a +25°C ad 850 hPa; in questo caso le colonnine di mercurio potrebbero valicare la soglia dei +40°C, con la fase calda che durerebbe dai 7 ai 10 giorni. Situazione idrica già critica che potrebbe quindi peggiorare ulteriormente nelle prossime settimane.

CONTINUA A LEGGERE





GFS ritarda il calo termico per fine mese?

Secondo l’evoluzione probabilistica elaborata oggi dal modello americano GFS, la fine del caldo potrebbe essere ritardata rispetto all’emissione di ieri. L’anticiclone potrebbe essere più duro da scalfire, con il caldo atteso almeno fino al 27 luglio. Qualche temporale, tuttavia, potrà tornare ad interessare i settori a nord del Po, per infiltrazioni umide in quota. A seguire il flusso umido perturbato potrebbe scendere di latitudine, pilotando una perturbazione dal nord Atlantico verso l’Italia tra la fine luglio e l’avvio di agosto. L’affondo instabile sarà seguito da correnti più fresche oceaniche, quindi con calo termico e possibile fine del caldo entro i primi di agosto. Nel complesso, quindi, l’ondata di caldo potrebbe insistere per tutta la seconda parte del mese di luglio. Rimanete aggiornati!

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.