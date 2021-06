METEO ITALIA – prossimi giorni con sole, CALDO e locali temporali ma attenzione al primo weekend di GIUGNO

Temperature in aumento con il mese di giugno ma nessuna ondata di caldo in vista

Nel corso dei prossimi giorni le temperature sull’Italia tenderanno ad aumentare con massime che tra Venerdì e Sabato raggiungeranno anche i +27/30 gradi al Centro-Nord e fino a +32/33 gradi al Sud. Il tutto con condizioni meteo stabili grazie all’alta pressione, almeno fino al weekend. Secondo le ultime uscite dei principali modelli per buona parte della prima metà di giugno non si intravedono ondate di caldo significative. L’estate dunque inizia senza eccessi e con diversi spunti temporaleschi.

Prossimi giorni con l’alta pressione in rinforzo e clima caldo ma senza eccessi

Giornata odierna che vedrà un po’ di nuvolosità in transito con qualche fenomeno associato specie su Nord-Ovest e Isole Maggiori. Nella seconda parte di questa prima settimana di giugno e dell’estate si andrà rafforzando un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centrale. Lo stesso si unirà in parte anche con un altro campo di alta pressione presente sulla Scandinavia. Condizioni meteo praticamente estive in Italia con sole prevalente e temperature calde ma senza eccessi. Non mancheranno comunque locali acquazzoni o temporali pomeridiani su Alpi e Appennino. Tempo stabile fino a Sabato con picco del caldo proprio all’inizio del weekend, possibile peggioramento meteo a seguire.

Nei prossimi giorni qualche acquazzone e temporali pomeridiano, poi peggioramento

La giornata di domani vedrà condizioni meteo stabili in Italia ma nel corso del pomeriggio non mancherà di svilupparsi un po’ di nuvolosità con locali piogge o temporali su Alpi, Appennino centro-meridionale e zone interne della Sardegna. Fenomeni comunque in generale esaurimento tra la sera e la notte. Temporali pomeridiani anche Venerdì ma confinati soprattutto sul’arco alpino. Sole e caldo prevalenti altrove ma comunque senza temperature eccessive. Il primo weekend di giugno potrebbe invece vedere un peggioramento meteo in Italia, a partire dalle regioni settentrionali.

