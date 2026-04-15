Meteo – Italia rimane nel mirino del maltempo anche per le prossime ore: ecco i dettagli

Piogge e temporali confermati in Italia

Piogge e occasionali temporali si confermano quest’oggi sul nostro Paese a causa dell’attivazione di un vortice depressionario sul Mediterraneo meridionale, che alimenta questi fenomeni soprattutto sulle regioni meridionali e sul medio versante adriatico, con qualche sconfinamento anche nel Lazio. Qualche isolato rovescio, tuttavia, si aziona anche sulle aree più settentrionali dello stivale, con temperature che, nel complesso, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Allerta meteo della Protezione Civile

Il quadro meteorologico già disponibile nella giornata di ieri aveva indotto la Protezione Civile ad emettere un’allerta valida per alcuni settori per oggi, con il maltempo che, come scritto nel precedente paragrafo, non si è fatto attendere. Rimane relativamente più stabile sul medio Tirreno e sulle regioni settentrionali grazie all’ingresso di una ventilazione più secca, al netto delle eccezioni già contenute ed esplicitate nel paragrafo precedente.

Maltempo in arrivo anche nelle prossime ore in Italia

Nelle prossime ore un vortice depressionario rimane attivo sul Mediterraneo meridionale e alimenterà piogge, rovesci e possibili temporali principalmente sulle regioni meridionali e sul medio versante adriatico. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo e come vedremo nel prossimo paragrafo le condizioni meteo tenderanno invece a migliorare nel Lazio e sulle aree più settentrionali dello stivale.

Maggiore stabilità al nord e su parte del centro

Con il tramontare del sole viene meno anche la forzante orografica che è il combustibile dei temporali specialmente nelle ore pomeridiane nel ‘semestre caldo’. Pertanto, le condizioni meteo tenderanno nuovamente a migliorare sulle aree più settentrionali e sul Lazio, sulle aree coinvolte dall’instabilità, con l’avanzamento di schiarite quantomeno parziali. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni, attestandosi intorno ai valori registrati nelle precedenti 24 ore e, pertanto, intorno alla media di riferimento.

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