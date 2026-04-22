Meteo – Ancora maltempo in arrivo, poi migliora con generale bel tempo e clima primaverile: i dettagli

Variabilità atmosferica in Italia

La giornata odierna è stata contrassegnata generalmente da una certa variabilità, con schiarite che hanno seguito in molti casi rovesci o temporali sparsi e localmente anche intensi, alimentati da un flusso di correnti più fresche e instabili provenienti da est. Il maltempo ha comunque interessato principalmente il nord, ma ha colpito in parte anche il meridione, con qualche rovescio attivatosi nel pomeriggio in Sardegna. Le temperature, in questo contesto, subiscono mediamente una lieve e ulteriore diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Residua e isolata instabilità nelle prossime ore

Le prossime ore vedranno condizioni meteo di isolata e residuale instabilità in alcune zone del Paese (scopri quali), con un miglioramento in vista comunque sulla stragrande maggioranza dello stivale dovuto ad un aumento di pressione sul bacino del Mediterraneo. Le temperature, in questo contesto, quando non stazionarie, confermeranno una lieve e ulteriore diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Maltempo ancora in arrivo per domani in alcune regioni

Nella giornata di domani giovedì 23 aprile e già dalle prime ore della notte, il maltempo potrà ancora attivarsi su alcune regioni del Paese: stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, piogge e possibili temporali potranno azionarsi in particolare tra Sicilia e Calabria, investendo parziale anche la Sardegna, specie meridionale. Altrove, invece, il tempo risulterà migliore con schiarite anche ampie in arrivo.

Venerdì di stabilità e relativo bel tempo ovunque

Gli effetti di un campo di Alta pressione di matrice azzorriana in rimonta sul Mediterraneo centro-occidentale si faranno ancora più evidenti nella giornata di venerdì 24 aprile, quando le condizioni meteo torneranno generalmente stabili e asciutte sul nostro Paese e accompagnate da schiarite via via più ampie. Le temperature, in questo contesto, potranno subire un nuovo aumento, tornando in linea con la media di riferimento se non già leggermente oltre.

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