Meteo Italia – Seconda decade di Aprile con ancora colpi di scena. Nuovo affondo freddo in vista?

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano e buona Pasquetta. L’Italia è ancora alle prese con una residua circolazione fredda che nelle prossime 24 ore terminerà la sua azione: una saccatura depressionaria si sposterà verso i settori orientali del vecchio continente (ed in particolare verso Grecia e Turchia) a favore della rimonta di un promontorio d’alta pressione. Freddo ancora nella notte, ma nel corso della giornata le temperature risulteranno in lieve aumento. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio.

Previsioni meteo per oggi 10 Aprile

Condizioni meteo che per la giornata odierna risulteranno migliori rispetto alle ultime ore; da segnalare specie nel corso delle ore pomeridiane la possibilità di fenomeni convettivi: in particolare sono attesi temporali anche intensi lungo la Puglia. Instabilità pomeridiana su Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Calabria (localmente anche sulla Sicilia); la neve tornerà a cadere lungo la dorsale Appenninica dai 1000-1100 metri. Sul resto della penisola le condizioni meteo risulteranno prevalentemente stabili, con cieli sereni o poco nuvolosi. Vediamo di seguito la tendenza meteo per il medio termine.

Rimonta dell’alta pressione per la prima parte della settimana

Tendenza meteo – La rimonta dell’alta pressione caratterizzerà la prima parte della settimana corrente, portando stabilità diffusa in Italia: specie dalla giornata di martedì 11 aprile avremo cieli più soleggiati e temperature che torneranno ad alzarsi su gran parte della penisola. Possibili picchi di +20/+22°C sulle zone di pianura del centro-sud. Tale miglioramento durerà tuttavia una manciata di ore in quanto l’avanzamento di una saccatura depressionaria sarà responsabile di un nuovo peggioramento già a partire dalla giornata di giovedì 13 aprile.

Nuovo peggioramento invernale in vista? Ecco cosa potrebbe accadere

I principali modelli matematici confermano l’affondo di una saccatura depressionaria per la giornata di giovedì 13 aprile: questa porterebbe nuovamente un calo delle temperature ed il ritorno delle piogge su gran parte della penisola. Evoluzione che potrebbe dunque determinare una seconda parte della settimana dai connotati ancora prettamente invernali. Su questo torneremo presto, seguite i nostri aggiornamenti meteo.

