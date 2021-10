METEO ITALIA – Stop alla circolazione fredda, TEMPERATURE attese in AUMENTO specie nei valori massimi

Stop alla circolazione fredda

Meteo Italia – Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! La parentesi fredda ed instabile, con la prima neve di stagione che ha fatto la sua comparsa sull’Appennino localmente fin sotto i 1500 metri, è definitivamente terminata. I venti sostenuti da nord sono andati attenuandosi nel corso del weekend, grazie ad un campo barico in progressivo aumento su tutto il bacino del Mediterraneo, lasciando spazio a temperature meno fredde per il periodo durante le ore diurne.

Temperature massime in ulteriore aumento da domani

Meteo Italia – Lo stop all’alimentazione fredda balcanica ed il concomitante arrivo dell’anticiclone, favoriranno un ulteriore aumento delle temperature su tutta l’Italia nel corso dell’avvio della prossima settimana. La giornata odierna vedrà ancora valori termici sostanzialmente in linea con il periodo, localmente ancora al di sotto. Fa eccezione la Sardegna, dove già si risente dell’arrivo dell’alta pressione con valori attuali localmente di +23/+24°C. Da domani l’aumento termico si farà sentire su tutta l’Italia, con massime attorno ai +20°C da nord a sud; possibili punte di +22/+23°C sui settori tirrenici. Le temperature notturne, invece, grazie a condizioni di inversione termica, non subiranno significative variazioni con possibili deboli gelate ancora nelle valli interne appenniniche del centro Italia.

Picco dell’aumento tra martedì e mercoledì, poi nuova flessione

Meteo – Il picco dell’aumento termico sull’Italia si avvertirà tra martedì e mercoledì, quando si potranno toccare punte di +23/+24°C. In particolare tali valori potranno essere raggiunti nel Lazio, Campania e sulle due Isole Maggiori. Sul resto del Paese si toccheranno comunque i +20°C. Le temperature si porteranno quindi al di sopra delle medie per il periodo, mediamente di circa 2°C. Un primo lieve calo si avvertirà mercoledì al nord, per le prime nubi in arrivo da ovest, sintomo del cambio circolatorio previsto per i giorni seguenti quando potrebbe tornare anche il maltempo.

