METEO ITALIA: tra caldo intenso e forti TEMPORALI, ecco cosa aspettarci

Picco del caldo in arrivo con temperature anche oltre i +40 gradi

La risalita di aria calda africana sta per raggiungere il suo apice con temperature alla quota di 1500 metri circa intorno a +25/26 gradi. Condizioni meteo per lo più stabili e soleggiate in Italia con temperature massime che tra oggi e domani sfioreranno o localmente supereranno i +40 gradi su Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia. Valori inferiori sulle altre regioni ma con afa piuttosto elevata. Mentre al Sud il caldo raggiungerà il suo apice un peggioramento meteo porterà intensi temporali al Nord.

Acquazzoni e temporali in arrivo, anche a carattere di nubifragio

La saccatura atlantica al momento sulla Penisola Iberica si muoverà verso l’Europa centrale e nella giornata di domani sfiorerà l’Italia. Condizioni meteo a tratti instabili oggi sulle regioni settentrionali ma con fenomeni relegati per lo più ai rilievi. Giovedì invece il transito di un cavetto d’onda porterà un peggioramento meteo più organizzato con instabilità in accentuazione anche su pianure e coste dove avremo temporali in movimento da ovest verso est, localmente anche a carattere di nubifragio e accompagnati da grandine.

Secondo weekend di luglio tranquillo e meno caldo

Tra Venerdì e Sabato gli ultimi aggiornamenti dei modelli mostrano l’Italia sul bordo dell’anticiclone. Dovremmo così avere condizioni meteo per lo più stabili da Nord a Sud, salvo qualche temporale sulle Alpi, e temperature prossime alle medie del periodo. Sul finire del weekend l’anticiclone africano dovrebbe tornare ad espandersi verso il Mediterraneo centrale con una nuova, ma forse breve, ondata di caldo all’inizio della prossima settimana. Possibile peggioramento meteo a seguire.

CONTINUA A LEGGERE