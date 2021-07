METEO LUGLIO – Modelli allineati per una possibile svolta TEMPORALESCA intorno alla metà del mese

Situazione sinottica dominata dall’anticiclone africano

Come anticipato nei giorni scorsi ecco che l’anticiclone africano sta prendendo possesso del Mediterraneo centrale arrivando ad espandersi e a fondersi con un altro campo di alta pressione presente sulla Russia. Condizioni meteo per lo più stabili in questa prima parte di luglio specialmente per le regioni del Centro-Sud, qualche disturbo in più al Nord. La tendenza meteo per la metà di luglio ci mostra però un possibile break temporalesco con l’arrivo di aria più fresca dall’Atlantico.

Caldo intenso sull’Italia ma con punte di oltre +40 gradi al Sud

Picco di questa nuova ondata di caldo africano che verrà raggiunto tra Mercoledì e Giovedì quando sulle regioni del Centro-Sud le temperature alla quota di 1500 metri circa raggiungeranno anche valori di +25/27 gradi. Entro Giovedì ci aspettiamo punte anche oltre i+40 gradi su Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia. Valori meno elevati altrove ma con l’afa che la farà da padrone. Possibile peggioramento meteo al Nord con temporali anche intensi entro la fine della settimana.

Temporali e nubifragi possibili al Nord, meno caldo nel weekend

Tutti i principali modelli confermano il transito di un piccolo cavetto d’onda tra Giovedì e Venerdì sulle regioni settentrionali. Atteso un netto aumento dell’instabilità con temporali diffusi prima al Nord-Ovest e poi al Nord-Est, localmente a carattere di nubifragio e accompagnati da grandinate. Condizioni meteo più stabili al Centro-Sud dove è comunque attesa una diminuzione delle temperature specie Venerdì. Non esclusa a metà luglio una fase di maltempo con condizioni meteo instabili su tutta l’Italia.

