Meteo – Maltempo anche intenso in arrivo in Italia, con possibili nubifragi: ecco l’allerta della Protezione Civile

Tempo in ulteriore peggioramento in serata

L’affondo di una saccatura depressionaria di origine atlantica sul Mediterraneo centro-occidentale sta determinando quest’oggi un peggioramento delle condizioni meteo, come testimoniano le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico, con piogge e temporali localmente anche intensi sulle regioni settentrionali e in espansione in queste ore in Toscana. Qualche blando e isolato rovescio coinvolgerà in serata anche il Lazio, mentre altrove il tempo si manterrà relativamente più stabile e asciutto.

Maltempo in estensione per domani

Nella giornata di domani martedì 21 ottobre un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo coinvolgerà il nostro Paese, con piogge e temporali localmente anche intensi in estensione sui settori centrali soprattutto tirrenici, ma con qualche possibile sconfinamento sul versante adriatico e sulla Sardegna occidentale. Possibili nubifragi potranno attivarsi nella notte tra Toscana e Liguria. I fenomeni appariranno comunque perlopiù isolati o sparsi, con temperature che, in questo contesto, subiranno mediamente una diminuzione rispetto ai valori registrati quest’oggi.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati moderati, più rilevanti sui settori orientali della regione; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria di Levante, settori centro-settentrionali e tirrenici della Toscana, settori appenninici e orientali dell’Emilia-Romagna, basso Veneto, settori settentrionali e zone interne del Lazio e settori settentrionali e tirrenici della Campania, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio, sui restanti settori di Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e Campania e su Lombardia sud-orientale, Umbria, Marche, settori centro-settentrionali e occidentali dell’Abruzzo, Molise occidentale, e settori occidentali e centro-meridionali della Sardegna, in estensione nella seconda parte della giornata a Basilicata, zone centrali interne e settori meridionali della Puglia e Sicilia centro-occidentale, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in locale sensibile aumento sulle regioni di Nord-Est ed al Centro; massime in locale sensibile aumento sulle regioni di Nord-Ovest. Venti: localmente forti dai quadranti meridionali sui settori settentrionali della Sardegna e sui settori tirrenici della Toscana; localmente forti meridionali sull’alto versante Adriatico; forti sud-occidentali con raffiche di burrasca sull’Appennino tosco-romagnolo e umbro-marchigiano, in attenuazione. Mari: molto mosso l’Adriatico Settentrionale; tendenti molto mosso il Canale di Sardegna.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Martedì 21 ottobre 2025:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna bolognese

Toscana: Lunigiana

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Toscana: Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Toscana: Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio.

