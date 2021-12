METEO – Maltempo, forti piogge e frane colpiscono lo spezzino: ore di lavoro per Vigili del Fuoco e Protezione Civile

Forte maltempo in alcune regioni ma clima molto mite

Festività natalizie che stanno trascorrendo con temperature nettamente al di sopra delle medie e più primaverili che invernali. Anche nelle prossime ore il clima continuerà a mantenersi relativamente mite ma il tempo sarà instabile soprattutto al centro Italia e lato del Tirreno. Proprio nelle ultime ore si sono verificate alcune frane proprio a causa delle forti piogge che stanno proseguendo senza sosta in alcune regioni italiane. In particolare, al momento la situazione più difficile riguarda la zona compresa tra alta Toscana e Liguria di levante dove alcune strade sono state chiuse nello spezzino. I dettagli nei prossimi paragrafi.

Forte maltempo e frane nello Spezzino

Come detto, la provincia di La Spezia è stata la più colpita dal maltempo: tra ieri e la mattinata odierna, infatti, forti e incessanti piogge hanno colpito la Liguria orientale provocando frane e smottamenti come si legge su genova.repubblica.it. Coinvolta in particolar modo la zona di Castelnuovo Magra, paese nello spezzino, dove nella sera di Natale si sono verificati due smottamenti su terreni privati proprio vicino ad alcune abitazioni occupate da tre nuclei familiari. Anche nella zona di Ameglia uno smottamento ha interessato una strada sulla sponda occidentale del Magra. Anche in questo caso zone bloccata, strada interdetta al traffico veicolare e pedoni.

Super lavoro per Protezione Civile e Vigili del Fuoco

Immediato l'intervento della Protezione Civile locale e dei Vigili del Fuoco che hanno prontamente messo in sicurezza le zone interessate da frane e smottamenti. Anche questa mattina, giornata di Santo Stefano, procedono i lavori di messa in sicurezza e la situazione maltempo sembra lentamente allentare la presa anche se la pioggia, seppur meno intensa, sta continuando a cadere. Spostiamoci ora all'estero e andiamo nelle Filippine dove il passaggio del tifone.

