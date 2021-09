METEO – Maltempo, Grossa FRANA e caduta di MASSI bloccano l’Agordina: chiusura della strada e disagi. I dettagli

Maltempo e crollo termico al nord Italia

Situazione instabile al nord Italia, su Toscana, Umbria e nord delle Marche in questi giorni a causa di infiltrazioni nord-atlantiche in grado di instabilizzare il tempo su molte regioni. Soltanto nella giornata di ieri ben 7 tornado si sono verificati al nord Italia, in particolare tra Lombardia ed Emilia Romagna con danni anche gravi. Situazione ben diversa sulla restante parte del centro e soprattutto al sud dove non mancano sole e temperature ancora ben superiori alla media stagionale. Punte fino a 34-35 gradi ancora tra Calabria e Sicilia ma i 30 gradi sono stati superati anche al centro in questo fine settimana. Un’estate 2021 invece piuttosto capricciosa al nord del fiume Po e soprattutto per Alpi e Prealpi, alle prese molto spesso con piogge e temporali. Anche in queste ultime ore non sono mancati disagi tra Veneto (soprattutto bellunese) e Trentino, in particolare a casa di frane e smottamenti provocati da forti piogge e temporali. Leggi anche: Estate 2021 tra le più calde da quando esistono rilevazioni, il report del Cnr

Frana e massi travolgono la strada, chiusa l’Agordina

Nella scorsa notte la caduta di massi e fango ha compromesso la viabilità sull’Agordina dove tutto sono in atto le operazioni di ripristino della sicurezza lungo la strada, soprattutto per le verifiche sulle pareti di roccia a strapiombo. Come riportato da corrierealpi.gelocal.it, la strada resterà chiusa anche nella giornata di domani dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30. La caduta di massi, per un volume complessivo di circa un metro cubo, si è verificata tra la Pissa e La Stanga e vista la poca sicurezza attuale del versante, la strada è stata prontamente chiusa per dare spazio alle operazioni di sicurezza. Il traffico dei mezzi leggeri è stato deviato sulla valle del Mis, mentre i mezzi pesanti che viaggiavano tra Agordo e Belluno devono per forza fare il giro della val di Zoldo. Spostiamoci ora dall’Italia alla Francia dove nel corso degli ultimi giorni si è verificata un’alluvione lampo nel sud del Paese come vedremo di seguito. Leggi anche: Estate settembrina con caldo nella norma e sole

Maltempo, piogge alluvionali causano l’allagamento totale del tratto autostradale

Una situazione di criticità negli ultimi giorni si è verificata anche poco distante dal confine italiano, in Francia meridionale, dove piogge pesanti hanno provocato l’esondazione di un torrente in un tratto che costeggia l’autostrada A 9 e il completo allagamento di un tratto autostradale. L’autostrada A9 è stata completamente allagata all’altezza dell’abitato di Bernis, nel dipartimento di Gard, dopo che un piccolo torrente è esondato a causa delle fortissime piogge che hanno colpito la zona. Sono bastati pochi minuti per rendere l’autostrada un fiume di acqua e fango sotto gli occhi increduli degli automobilisti rimasti completamente bloccati. Leggi anche: Arrivo di nubifragi dalla giornata di giovedì, ecco le regioni maggiormente colpite

CONTINUA A LEGGERE