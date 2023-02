Meteo – Maltempo invernale in arrivo in Italia con pioggia e neve anche in pianura: la Protezione Civile diffonde l’allerta

Serata di maltempo sull’Italia

Un peggioramento delle condizioni meteo sta avanzando sull’Italia fin dalle prime ore della giornata odierna e abbraccia soprattutto le regioni centro-settentrionali, con piogge e nevicate a quote anche molto basse e finanche in pianura su alcune aree del nord. In serata tale situazione non è destinata a sostanziali variazioni, con maltempo invernale e neve fino in pianura che insisterà su diverse aree dello stivale (scopri quali). Le temperature si attestano su valori pienamente invernali al nord, più miti al centro-sud.

Domani piogge e nevicate in arrivo sull’Italia

Nella giornata di domani lunedì 27 febbraio la perturbazione verrà mantenuta attiva dall’afflusso di correnti artiche nel Mediterraneo centro-occidentale e pertanto è atteso ancora maltempo sulla nostra Penisola. Ancora una volta le precipitazioni si concentreranno sul versante più occidentale e colpiranno in maniera sparsa da nord a sud, con neve fino in pianura in Emilia e Piemonte e con qualche fiocco anche sulla Lombardia occidentale. Qualche nevicata anche nelle zone interne delle regioni adriatiche e nelle aree interposte tra Toscana, Umbria e Lazio tra i 400 e i 700 metri tra la notte e il mattino, dipendentemente dalle zone, con quota più alta sull’Appennino laziale. Atteso miglioramento in serata con graduale e generale esaurimento della fenomenologia.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio, su Piemonte meridionale ed Appennino emiliano-romagnolo, con quantitativi cumulati moderati, in graduale attenuazione; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria di Ponente, Piemonte centrale, settori meridionali di Toscana, Umbria e Marche, su zone appenniniche di Abruzzo e Molise, su Lazio, Campania, Basilicata, Puglia centro-meridionale, Calabria, Sicilia e Sardegna, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, resto di Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna, su Lombardia meridionale e restanti zone del Centro-Sud, con quantitativi cumulati deboli. Nevicate: mediamente al di sopra dei 200-400 m, e localmente anche a quote di fondovalle o pianura, su Piemonte centro-occidentale e meridionale, Valle d’Aosta, Oltrepo pavese, entroterra ligure ed Emilia-Romagna, con apporti al suolo da deboli a moderati, fino ad abbondanti sul Piemonte sud-occidentale, sulla fascia collinare e appenninica dell’Emilia-Romagna; mediamente al di sopra dei 500-700 m, su Marche, Toscana ed Umbria settentrionale, con apporti al suolo da deboli a moderati; mediamente al di sopra dei 1000-1200 m, su Lazio, Abruzzo e Molise, con apporti al suolo da deboli a moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in locale sensibile diminuzione nei valori minimi al Centro-Sud e sul Nord-Ovest. Venti: da forti a burrasca dai quadranti orientali su Triveneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Liguria. Mari: agitati il Mar Ligure ed il Mar di Sardegna; localmente molto mossi tutti i mari con moto ondoso in attenuazione specie sui settori meridionali.

