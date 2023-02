Meteo – Maltempo nei prossimi giorni con piogge e temporali, ecco dove pioverà di più

Meteo instabile anche nel corso della prossima settimana

Boccata d’ossigeno per fiumi e laghi anche nel corso della prossima settimana. Il Mediterraneo centrale sarà infatti “terreno fertile” nel corso dei prossimi giorni per la genesi di basse pressione, in grado di riportare condizioni perturbate in Italia. Nel corso della prossima settimana i fenomeni si concentreranno in particolare sulle regioni centro-meridionali, Isole e solo in maniera più marginale su Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna. Piogge che serviranno sicuramente a limitare gli effetti nel breve termine della siccità, ma che non riusciranno affatto a colmare un deficit decisamente considerevole.