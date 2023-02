Meteo – Primavera al via tra maltempo e colpi di coda dell’Inverno? Le ultimissime

Correnti artiche verso l’Italia, tornano condizioni di maltempo

Dopo un prolungato periodo con assenza di precipitazioni significative e temperature al di sopra delle medie del periodo, torna il maltempo sull’Italia. Come ampiamente anticipato, sarà infatti un finale di febbraio piuttosto dinamico in Italia con ritorno di piogge e neve localmente a bassissima quota. L’instaurazione di una cellula altopressoria tra Regno Unito e nord Atlantico, sta infatti favorendo la discesa di fredde correnti artiche dalla Scandinavia sin verso il Mediterraneo settentrionale. Freddo e neve sono in arrivo sulle regioni settentrionali e nord della Toscana, mentre piogge e temporali nei prossimi giorni transiteranno al centro-sud ed Isole.

Stratwarming a disturbare il vortice polare, possibili ripercussioni per l’avvio di marzo

Nel corso delle ultime settimane si è registrato un repentino riscaldamento della stratosfera polare, detto tecnicamente anche Stratospheric Sudden Warming, di tipo “displacement”, ovvero uno spostamento verso sud della circolazione di bassa pressione che normalmente agisce a latitudini polari. Tale mutazione barica ha determinato una prima inversione dei venti a 10 hPa, divenuti antizonali nel corso degli ultimi giorni. Le dinamiche che avvengono in stratosfera non sempre riescono ad influenzare la circolazione troposferica. Tuttavia, secondo il forecast del NAM di GFS, attorno ai primi di marzo è possibile un’interazione strato-troposfera con il superamento della soglia di condizionamento sin verso la superficie ed un rinforzo dei venti antizonali. Avvio della Primavera meteorologica che potrebbe quindi riservare dei colpi di coda invernali qual’ora vengano confermate le proiezioni per un vortice polare troposferico disturbato ad inizio marzo.

Prima settimana di Marzo dinamica in Italia

Meteo Primavera – Per la prima settimana di marzo il modello europeo prevede anomalie bariche positive tra nord Atlantico, Regno Unito, Scandinavia ed est Europa, mentre valori di pressione inferiori alle medie sul Mediterraneo centro-occidentale, secondo un regime circolatorio di blocking. L’Europa centro-meridionale potrebbe quindi essere interessata dal passaggio di impulsi perturbati, seguiti da masse d’aria fredde in discesa sino al bacino del Mediterraneo con passaggio di impulsi perturbati anche sull’Italia in grado di riportare piogge e neve sui settori montuosi, necessarie per limitare gli effetti di una siccità che è tornata a preoccupare molte regioni del centro-nord.

CONTINUA A LEGGERE​