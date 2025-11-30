Meteo – Avvio di settimana con ritorno di piogge e temporali su parte d’Italia, i dettagli

Oggi mediamente stabile sull’Italia, ma con prime avvisaglie di cambiamento

Pressione alta e livellata attorno ai 1015 hPa favorirà condizioni meteo mediamente stabili nella giornata odierna. Weekend che proseguirà con tempo stabile su gran parte del Paese con ampie schiarite al sud e medio Adriatico. Tuttavia, l’avvicinamento da ovest di una nuova saccatura oceanica favorirà un cambio di circolazione sui settori occidentali italiani con umide correnti meridionali che piloteranno nubi al nord, Sardegna e medio Tirreno; prime piogge in arrivo entro la fine di giornata su Liguria e settori nord dell’Isola.

Avvio di settimana con nuovo peggioramento

Pressione in ulteriore flessione sul Mediterraneo centrale ad inizio settimana con meteo in peggioramento. Giornata di lunedì 1 dicembre che vedrà un’ulteriore aumento della nuvolosità sull’Italia con piogge e temporali su Liguria, nord Sardegna e coste di Toscana e Lazio. Qualche debole pioggia o pioviggine non è esclusa tra Emilia, Lombardia, basso Piemonte e Veneto, mentre occasionali deboli nevicate a partire dagli 800-1100 metri interesseranno le prealpi lombarde ed il Trentino. Asciutto sul resto d’Italia, ma con nuvolosità in transito.

Martedì maltempo verso parte del sud

La blanda bassa pressione scivolerà verso il medio-basso Tirreno, portando un peggioramento del tempo anche su parte del sud Italia. Giornata di martedì che vedrà piogge e temporali in particolare tra Campania, Molise, Salento ed ancora su Lazio ed Abruzzo. Tempo più asciutto sul resto del Paese, ma con nubi alternate a schiarite.

Seconda parte della settimana dinamica con nuovi passaggi perturbati

Centro di calcolo europeo mostra una prossima settimana caratterizzata da anomalie negative di pressione sull’Europa occidentale e nord Atlantico, mentre positive sull’Europa centro-orientale. Possibile quindi l’ingresso sul Mediterraneo centro-occidentale di nuovi impulsi perturbati dal nord Atlantico con fasi di maltempo attese anche nel corso della seconda parte della settimana con neve abbondante sulle Alpi.

