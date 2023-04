Meteo Milano – Giornata al via con il sole in Lombardia, domani atteso qualche disturbo

Meteo Milano, la situazione

Mese di aprile al via con una circolazione mediamente occidentale sull’Italia. Weekend al via stabile sul nord Italia, ma con qualche disturbo in arrivo tra domenica e lunedì per il passaggio di un nucleo freddo. Prossima settimana dal sapore invernale per la discesa di fredde correnti artiche. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano: sabato al via con sole prevalente, nubi in arrivo dalla sera

Primo weekend del mese di aprile al via con tempo stabile e sole prevalente sulla Lombardia, salvo addensamenti addossati ai settori alpini. Durante il pomeriggio non si osserveranno significative variazioni, mentre un deciso aumento della nuvolosità è atteso dalla sera, ma con tempo asciutto su Milano. Acquazzoni nottetempo sulla Lombardia sudorientale. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Milano. Temperature con poche variazioni e comprese tra i +8/+9°C della notte ed i +19/+20°C del pomeriggio.

Domenica con qualche disturbo sulla Lombardia, ma asciutto su Milano

Un nucleo instabile farà il suo ingresso dalla Francia sul Mediterraneo centrale, determinando la formazione di una bassa pressione sul Mar Ligure. Giornata di domenica che vedrà un aumento della nuvolosità sulla Lombardia, con qualche acquazzone sui settori sud-orientali. Tempo asciutto su Milano, ma con alternanza di schiarite ad addensamenti a tratti compatti. Prossima settimana arrivano le fredde correnti artiche; vediamo maggiori dettagli nella prossima pagina.

Correnti artiche attese la prossima settimana

Colpo di coda dell’Inverno la prossima settimana. Correnti artiche sono attese da martedì sull’Italia con diffuso calo termico e tempo instabile. Su Milano, tuttavia, non sono previsti fenomeni significati a parte una settimana caratterizzata da nubi sparse e temperature al di sotto delle medie del periodo. Qualche disturbo in più potrà interessare i settori alpini ed il bergamasco con neve a quote via via più basse. Rimanete aggiornati!





Meteo su Milano stabile con sole prevalente nella giornata odierna, da domani tornano le nubi ma con tempo asciutto. Prossima settimana arrivano le fredde correnti artiche.