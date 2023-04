Meteo Milano – Graduale peggioramento con piogge dalla sera, stabile il 25 aprile

Meteo Milano, la situazione

Campo barico in nuova flessione sul nord Italia, favorirà un progressivo aumento della nuvolosità con piogge entro la fine del giorno. Avvio di settimana inizialmente incerto per il passaggio di una rapida perturbazione atlantica, ma a seguire torna la stabilità per la festività del 25 aprile. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano: domenica al via tra nubi e schiarite, piogge dalla sera

Campo barico in nuovo cedimento nella giornata di domenica, determinerà un nuovo peggioramento del tempo. Al mattino tempo ancora stabile con ampie schiarite sui settori di pianura, mentre nubi tenderanno ad addossarsi ai settori alpini e prealpini. Un peggioramento del tempo è atteso nel corso del pomeriggio con primi acquazzoni sui settori settentrionali, in estensione dalla tarda sera-notte a tutta la regione con precipitazioni diffuse, localmente anche intense. Piogge su Milano dalla sera con fenomeni intensi nottetempo. Quota neve piuttosto elevata, mediamente oltre i 2000 metri. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Milano. Temperature con poche variazioni e comprese tra i +14/+15°C della notte ed i +22°C del pomeriggio.

Lunedì nuovo rapido miglioramento su Milano, incerto sulla Lombardia orientale

Piogge e temporali sono attesi nella prima parte della giornata di lunedì 24 aprile, ma con tempo su Milano in rapido miglioramento con ampie schiarite dal pomeriggio. Instabilità che si rinnoverà nel corso del pomeriggio sulla Lombardia orientale, con tendenza al nuovo peggioramento nottetempo. Su Milano la giornata trascorrerà stabile con ampie schiarite. Aria più fresca al seguito con nuovo calo delle temperature, attese nuovamente attorno alle medie del periodo.

Festività del 25 aprile stabile su Milano, ancora acquazzoni sui settori orientali

La circolazione si manterrà nordoccidentale sull’Italia ad inizio settimana, determinando una residua instabilità anche sulla Lombardia. Giornata del 25 aprile che trascorrerà mediamente stabile su Milano, seppur con addensamenti di passaggio. Residua instabilità interesserà invece la Lombardia orientale con acquazzoni e temporali in sviluppo tra le province di Bergamo e Brescia. Rimanete aggiornati!





Rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Milano in graduale peggioramento dalla sera con piogge e temporali, occasionalmente intensi nottetempo. Torna la stabilità per la festività del 25 aprile. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!