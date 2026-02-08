Meteo Milano – Molte nubi attese nei prossimi giorni, ma con pochi fenomeni

Meteo Milano, la situazione

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dal continuo transito di impulsi perturbati nord atlantici che nel corso del weekend penalizzeranno in particolare le regioni centro-meridionali. Prossima settimana atteso l’ingresso di nuove perturbazioni oceaniche. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano domenica 8 febbraio

Giornata di domenica al via con nubi basse e foschie su Milano, ma senza fenomeni associati. Nel corso del pomeriggio attesi cieli nuvolosi, ma con tempo asciutto. Qualche goccia di pioggia non è esclusa tra la sera e la notte, ma si tratterà di fenomeni poco significativi. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature in lieve flessione e comprese tra +5/+7°C di minima ed i +10/+11°C di massima.

Meteo Milano domani, 9 febbraio

Giornata di lunedì che farà registrare tempo inizialmente uggioso con cieli molto nuvolosi o coperti a cui potranno essere associati deboli fenomeni, nevosi su Alpi e Prealpi mediamente dai 900-1000 metri. Tendenza a condizioni più asciutte dal pomeriggio, ma con i cieli che si manterranno a tratti coperti, specie in pianura. Temperature con lievi variazioni e comprese tra +6/+7°C di minima ed i +10/+11°C di massima.

Prossima settimana con molte nubi, ma pochi fenomeni

Meteo che si manterrà dinamico anche la prossima settimana. Tempo inizialmente stabile nella giornata di martedì, poi atteso un peggioramento dalla sera con fenomeni diffusi. Nuovo miglioramento mercoledì, ma con molte nubi di passaggio. La settimana proseguirà con il flusso umido oceanico, quindi con giornate a tratti grigie, ma con pochi fenomeni sulla Lombardia.

