Meteo Milano – Oggi tempo stabile, poi da domani torna il rischio acquazzoni e temporali

Meteo Milano, la situazione

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Campo barico in calo sul Mediterraneo per l’indebolimento del promontorio presente sui bacini meridionali italiani. In tal modo infiltrazioni umide in quota renderanno l’atmosfera instabile a ridosso dei settori montuosi, specie durante le ore diurne, ma con tempo in peggioramento anche sul resto della Lombardia ad avvio di settimana. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Previsioni meteo Milano oggi

Meteo Milano – Al mattino atteso tempo stabile su tutta la regione e sul capoluogo con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel corso del pomeriggio e delle ore serali attesi addensamenti su tutta la Lombardia con qualche acquazzone in formazione a ridosso delle Alpi e Prealpi. Asciutto su Milano. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature in aumento su Milano e comprese tra i +13/+14°C della notte ed i +22/+23°C del pomeriggio.

Previsioni meteo lunedì 12 maggio

Giornata di lunedì con tempo stabile nel corso del mattino, ma con nubi di passaggio. Nel corso del pomeriggio attesi addensamenti su tutta la Lombardia con acquazzoni e temporali in formazione a ridosso delle Alpi e Prealpi in estensione su Milano nel corso delle ore serali. Temperature con lievi variazioni su Milano e comprese tra i +13/+14°C della notte ed i +21/+22°C del pomeriggio.

Prossima settimana tornano piogge e temporali anche intensi

Nuovo calo della pressione con infiltrazioni fresche ed instabili. Atteso un peggioramento del tempo sulla Lombardia con le giornate caratterizzate da instabilità irregolare con possibili acquazzoni e temporali anche su Milano. I fenomeni nella giornata di lunedì potranno assumere carattere di forte intensità. Atteso un nuovo calo delle temperature, specie nei valori massimi.

Rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

