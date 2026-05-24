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Meteo Milano – Stabilità e caldo estivo sino a metà settimana, poi torna il rischio temporali

di Davide Gallicchio

Meteo Milano - Stabilità e caldo estivo sino a metà settimana, poi torna il rischio temporali

Meteo Milano – Stabilità e caldo estivo sino a metà settimana, poi torna il rischio temporali
Previsioni meteo Milano, immagine di repertorio fonte Pixabay.

Situazione meteo a scala nazionale

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dalla presenza di un campo altopressorio con valori barici sino a 1025 hPa. Atteso tempo diffusamente stabile sino ad inizio settimana con temperature massime estive. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano

Meteo Milano oggi

Giornata di domenica 24 maggio caratterizzata da una mattinata stabile su tutta la Lombardia con ampie schiarite sulla città di Milano. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche nel corso del pomeriggio e delle ore serali con tempo stabile su Milano, dove sono attesi cieli sereni o poco nuvolosi. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature dal sapore estivo e comprese tra +20/+22°C di minima ed i +30/+32°C di massima.

Meteo Milano domani

Avvio di settimana caratterizzato da una mattinata di lunedì 25 maggio stabile su tutta la Lombardia con ampie schiarite sulla città di Milano. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche nel corso del pomeriggio e delle ore serali con bel tempo prevalente su Milano. Qualche disturbo potrà interessare i settori alpini, ma in rapido miglioramento serale. Temperature in ulteriore aumento e comprese tra +21/+22°C di minima ed i +32/+33°C di massima.

Stabilità e caldo estivo sino a martedì, poi torna qualche disturbo

Stabilità che si rinnoverà sino alla giornata di martedì su Milano con temperature attese in ulteriore lieve aumento e punte massime possibili sino a +34/+35°C. Da mercoledì possibile il ritorno dell’instabilità diurna con acquazzoni e temporali che tenderanno a formarsi sui settori alpini e prealpini, coinvolgendo occasionalmente anche il capoluogo lombardo.

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Davide Gallicchio

Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.

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