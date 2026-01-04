Meteo Roma – Maltempo con piogge abbondanti e temporali; le previsioni

Situazione meteo a scala nazionale
Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo centrale caratterizzata dal transito di umide correnti sud-occidentali, pilotate da una vasta saccatura distesa dalla Scandinavia alla Penisola Iberica. In tal modo una serie di impulsi perturbati transiteranno sull’Italia con maltempo localmente anche intenso. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.
Previsioni meteo Roma oggi
Intensa perturbazione in arrivo sul centro Italia. Attesa una giornata di domenica 4 gennaio perturbata sul Lazio con cieli coperti sin dal mattino a cui potranno essere associate precipitazioni diffuse. Maltempo che insisterà anche durante le ore pomeridiane e serali con fenomeni a tratti abbondanti ed a carattere temporalesco sino a nottetempo. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in aumento su Roma e comprese tra i +11/+12°C della notte ed i +14/+15°C del pomeriggio.
Meteo Roma lunedì 5 gennaio
Avvio di settimana perturbata sul Lazio con molte nubi nel corso del mattino a cui potranno essere associate precipitazioni diffuse anche temporalesche e di forte intensità. Maltempo che insisterà anche durante le prime ore del pomeriggio, ma con tendenza al momentaneo miglioramento serale. Nuovo peggioramento nottetempo. Temperature in calo su Roma e comprese tra i +9/+11°C della notte ed i +12/+13°C del pomeriggio.
Avvio di settimana dinamica con nuove perturbazioni
Meteo che si manterrà perturbato anche nel corso della prossima settimana. Maltempo che si prolungherà alla prima parte della giornata dell’Epifania con forti piogge sulla capitale e neve abbondante sull’Appennino. Un miglioramento è atteso da mercoledì, ma con temperature in brusco calo per l’ingresso di masse d’aria più fredde.
Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano
Meteo su Roma incerto con frequenti piogge ed occasionali temporali sino all’Epifania. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!
Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.