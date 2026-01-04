Meteo – Nuova ondata di maltempo, scatta l’allerta gialla della Protezione Civile su alcune regioni

Domenica di maltempo al centro e parte del sud, ancora in attesa il nord Italia

Prima domenica dell’anno che farà registrare un’ulteriore calo barico con minimo pressorio in spostamento dalla Sardegna al medio Tirreno. Attesa una giornata di maltempo sulle regioni centrali, Campania e Sardegna con precipitazioni diffuse, anche abbondanti ed a carattere temporalesco sui settori tirrenici. Asciutto sul resto d’Italia, ma con molte nubi di passaggio, fatta eccezione per Alpi e Prealpi dove insisteranno ampie schiarite. Freddi venti settentrionali su alto Adriatico, Toscana e Liguria, miti meridionali al centro-sud.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Di seguito vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso dalla Protezione Civile e valido per oggi, domenica 4 gennaio 2026 (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri):

Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio, su Marche, Umbria, Lazio orientale, Campania nord-orientale e settori occidentali di Abruzzo e Molise, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, su Romagna, Toscana centro-meridionale, Sardegna centro-settentrionale, resto di Lazio, Abruzzo, Molise e Campania, Puglia settentrionale e Basilicata settentrionale e occidentale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati, specie su Sardegna nord-occidentale e resto di Lazio, Abruzzo, Molise e Campania centro-settentrionale. Nevicate: sopra i 1000-1200 m su Marche e settori settentrionali di Umbria e Abruzzo, in calo fino ai 600-800 m su Marche centro-settentrionali e Umbria settentrionale, con apporti al suolo da deboli a moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime basse sulle zone pianeggianti settentrionali, specie di Piemonte e Lombardia; massime in sensibile calo su Toscana, Umbria, Marche e versanti adriatici dell’Abruzzo.

Venti: localmente forti settentrionali sulla Liguria centro-occidentale, sud-occidentali su Puglia meridionale, settori ionici della Calabria e aree montuose meridionali con raffiche di burrasca sui crinali.

Mari: molto mossi o agitati Ionio e Canale d’Otranto; molto mossi Mar Ligure, Stretto di Sicilia e localmente il Tirreno centro-meridionale; tendente a molto mosso il Mar di Sardegna.

Allerta meteo gialla: ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per la giornata di oggi, Domenica 4 gennaio 2026:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Marche: Marc-4, Marc-3

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell’Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica, Bacino Basso del Sangro

Lazio: Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacino del Liri, Appennino di Rieti, Bacini di Roma

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-4, Marc-3

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Umbria: Chiascio – Topino, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.