Meteo Torino – Nubi in aumento in città, con stabilità persistente e clima invernale: ecco le previsioni

Prevalente stabilità in Italia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano quest’oggi in prevalenza stabili e asciutte, anche se qualche nota di maltempo si accende sul Lazio e, in questo momento, anche sull’Abruzzo a causa di un corridoio di correnti più umide sul Mediterraneo. A Torino il tempo appare visibilmente stabile, come vedremo, con le temperature che, in questo contesto, in Italia, risultano mediamente in netto aumento rispetto ai valori registrati negli scorsi giorni.

Previsioni meteo Torino oggi

Cieli pressoché sereni si susseguono fin dalle prime ore della notte odierna a Torino, con le condizioni meteo che si sono pertanto mantenute visibilmente stabili e asciutte e tali resteranno anche in serata, nonostante il passaggio di qualche innocuo disturbo nuvoloso e malgrado un peggioramento in atto in alcune zone del Paese. Le temperature, in questo contesto, risultano quest’oggi comprese tra gli 0°C di minima e i +10°C di massima circa.

Nuvolosità in aumento e temperature in calo per domani

Nella giornata di domani domenica 4 gennaio le condizioni meteo tenderanno lievemente a peggiorare a Torino, in linea con un peggioramento atteso anche altrove sullo stivale. Disturbi nuvolosi via via consistenti avanzeranno dal pomeriggio in città, con il tempo che, tuttavia, si manterrà relativamente stabile e asciutto. Le temperature, in questo contesto, subiranno una diminuzione sia nei valori minimi che, soprattutto, in quelli massimi, con clima tipicamente invernale.

Lunedì cupo, ma con maltempo assente

La nuova settimana esordirà con cieli piuttosto cupi e spesso nuvolosi a Torino, con le condizioni meteo che, tuttavia, si manterranno ancora una volta relativamente stabili e asciutte sul capoluogo piemontese. Le temperature, nella giornata di lunedì 5 gennaio, non subiranno invece significative variazioni rispetto ai valori previsti per le precedenti 24 ore, risultando al più in lieve e nuovo aumento nei valori minimi, con clima comunque invernale.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.