Meteo Milano – Torna la stabilità nel weekend con temperature estive, ma senza eccessi

Situazione meteo a scala nazionale

Buon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dalla presenza di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale, alimentato da masse d’aria molto caldo in risalita dal nord Africa, ma con infiltrazioni umide in quota responsabili di condizioni localmente instabili ed un graduale calo delle temperature sul nord Italia. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano oggi

Torna ad aumentare la pressione sulla Lombardia con una mattinata di sabato caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi su Milano. Situazione meteorologica che farà registrare un aumento dell’instabilità nel corso del pomeriggio con acquazzoni e temporali occasionalmente sui settori alpini e prealpini, asciutto su Milano. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature in aumento e comprese tra +23/+24°C di minima ed i +33/+34°C di massima.

Meteo Milano domani

Giornata di domenica 19 luglio caratterizzata da una mattinata stabile su tutta la Lombardia, seppur con occasionali addensamenti sulla città di Milano. Situazione meteorologica che nel corso del pomeriggio vedrà la formazione di locali quanto brevi acquazzoni e temporali sui settori alpini e prealpini, asciutto con sole prevalente su Milano. Stellato nottetempo. Temperature in lieve flessione e comprese tra +22/+23°C di minima ed i +32/+33°C di massima.

Prossima settimana fine del caldo intenso e ritorno di qualche temporale

Correnti più fresche ed umide in arrivo dal nord Europa favoriranno un incremento dell’instabilità nel corso della prossima settimana. Possibili acquazzoni e temporali anche su Milano, specie nella prima parte della settimana. Temperature che subiranno un calo deciso con massime al di sotto dei +30°C sulla Lombardia sino a divenire inferiori alle medie del periodo.

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