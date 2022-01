METEO MILANO – Tra NEBBIE e strati bassi, ma da mercoledì arriva una PERTURBAZIONE atlantica

Meteo Milano, la situazione

Meteo Milano – Buona domenica e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Lombardia! Persiste un campo anticiclonico sul Mediterraneo centrale e nazioni centrali europee, determinando un avvio di gennaio decisamente anomalo su molte nazioni europee. Campo barico in lieve flessione sull’Italia, seppur alto e livellato attorno ai 1027 hPa, rinnova condizioni meteo stabili, ma anche la persistenza di nebbie e nubi basse in Val Padana fino a martedì 4 gennaio. A seguire torna il maltempo con meteo più dinamico anche sulla Lombardia. Vediamo che tempo ci attende oggi e durante i prossimi giorni sulla città di Milano.

Meteo stabile, ma ancora con nebbie e nubi basse su Milano

Meteo Milano – Weekend ed avvio di settimana che proseguirà all’insegna del tempo stabile sul nord Italia, grazie alla presenza dell’alta pressione. Il tempo però non risulterà soleggiato sui settori di pianura, complice la presenza di uno strato inversionale nei bassi strati; nebbie che “avvolgeranno” la città di Milano specie durante le ore più fredde della giornata, con parziali schiarite solo nel corso del pomeriggio odierno. Nubi basse in accentuazione da domani, per via di un graduale invecchiamento dell’alta pressione, con cieli nuvolosi che insisteranno anche durante le ore pomeridiane e serali. Sole prevalente solo sui settori alpini e prealpini. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Maltempo in arrivo sulla Lombardia da mercoledì 5 gennaio

Meteo Milano – L’alta pressione cederà nel corso della settimana, ritirandosi ad ovest dell’Italia. In tal modo correnti nord atlantiche scenderanno di latitudine, pilotando una serie di impulsi instabili verso il nostro Paese. Un primo fronte raggiungerà il nord Italia nel corso della giornata di mercoledì 5 gennaio con piogge attese anche su Milano e neve sulle Alpi, localmente fin sotto i 1000 metri. Un momentaneo miglioramento è atteso per la festività dell’Epifania, ma a seguire nuovi impulsi freddi dal nord Europa potrebbero portare condizioni di maltempo con temperature in calo e neve su Alpi e Prealpi.