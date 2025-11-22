Meteo Milano – Weekend con tempo in miglioramento, ma con freddo invernale; torna il maltempo la prossima settimana

Meteo Milano, la situazione

Buon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica caratterizzata dall’azione di un vortice freddo sul Mediterraneo centrale, determinando un fine settimana dal sapore invernale sull’Italia. Prossima settimana attesi nuovi impulsi perturbati. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano sabato 22 novembre

Giornata di sabato al via con tempo stabile su tutta la Lombardia, salvo residui addensamenti sui settori orientali della regione. Nel corso del pomeriggio situazione meteo invariata con diffusa stabilità e cieli sereni o poco nuvolosi sulla città di Milano. Stellato nottetempo. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature in calo su Milano e comprese tra i +0/+1°C della notte ed i +9/+10°C del pomeriggio.

Meteo Milano domenica 23 novembre

Nella giornata di domani è attesa ancora stabilità sulla Lombardia con cieli poco nuvolosi sulla città di Milano. Tendenza al graduale aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio con cieli nuvolosi nel corso della sera. Deboli fenomeni nottetempo a ridosso di Alpi e Prealpi. Temperature in ulteriore calo e comprese tra -2/0°C di minima ed i +6/+7°C di massima.

Prossima settimana torna il maltempo

Meteo che volgerà verso un nuovo peggioramento nel corso della prossima settimana. La posizione defilata dell’alta pressione favorirà l’ingresso di nuovi impulsi perturbati. Attesa una prossima settimana dinamica con il passaggio di nuove intense perturbazioni responsabili di maltempo a tratti anche su Milano. Freddo intenso ad inizio settimana, poi dalla seconda parte è atteso un graduale aumento.

