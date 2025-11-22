Questo sito contribuisce alla audience di Il Messaggero

Sabato 22 Novembre
Scarica la nostra app
Home > Notizie Meteo
Segnala

Meteo Milano – Weekend con tempo in miglioramento, ma con freddo invernale; torna il maltempo la prossima settimana

di Davide Gallicchio

Weekend con meteo in miglioramento su Milano, ma con freddo invernale; torna il maltempo la prossima settimana

Meteo Milano – Weekend con tempo in miglioramento, ma con freddo invernale; torna il maltempo la prossima settimana
Previsioni meteo Milano, immagine di repertorio fonte ANSA.

Meteo Milano, la situazione

Buon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica  caratterizzata dall’azione di un vortice freddo sul Mediterraneo centrale, determinando un fine settimana dal sapore invernale sull’Italia. Prossima settimana attesi nuovi impulsi perturbati. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano

Meteo Milano sabato 22 novembre

Giornata di sabato al via con tempo stabile su tutta la Lombardia, salvo residui addensamenti sui settori orientali della regione. Nel corso del pomeriggio situazione meteo invariata con diffusa stabilità e cieli sereni o poco nuvolosi sulla città di Milano. Stellato nottetempo. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature in calo su Milano e comprese tra i +0/+1°C della notte ed i +9/+10°C del  pomeriggio.

Meteo Milano domenica 23 novembre

Nella giornata di domani è attesa ancora stabilità sulla Lombardia con cieli poco nuvolosi sulla città di Milano. Tendenza al graduale aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio con cieli nuvolosi nel corso della sera. Deboli fenomeni nottetempo a ridosso di Alpi e Prealpi. Temperature in ulteriore calo e comprese tra -2/0°C di minima ed i +6/+7°C di massima.

Prossima settimana torna il maltempo

Meteo che volgerà verso un nuovo peggioramento nel corso della prossima settimana. La posizione defilata dell’alta pressione favorirà l’ingresso di nuovi impulsi perturbati. Attesa una prossima settimana dinamica con il passaggio di nuove intense perturbazioni responsabili di maltempo a tratti anche su Milano. Freddo intenso ad inizio settimana, poi  dalla seconda parte è atteso un graduale aumento.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.

Seguici su Google News

La nostra newsletter!

Ricevi gli aggiornamenti e le ultimissime
su Meteo e Scienza via mail!

ISCRIVITI ORA!

Davide Gallicchio

Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.

SEGUICI SU:

Ultima Ora

Ultima Ora Terremoto