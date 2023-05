Meteo Napoli – Rovesci intermittenti alternati a qualche schiarita in città: ecco le previsioni

Piogge e possibili temporali in arrivo

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono mediamente perturbate a causa del persistente afflusso di correnti più umide e instabili di natura atlantica che innescano rovesci e occasionali temporali, localmente anche intensi, in particolare sulle regioni centro-settentrionali, con isolati fenomeni anche comunque in Puglia e Campania. Instabilità che comunque, come vedremo, non ha caratterizzato fin qui Napoli.

Previsioni meteo Napoli oggi

Nuvolosità anche consistente si alterna a fasi più serene e quindi con maggiori schiarite a Napoli, dove le condizioni meteo sono rimaste fin qui relativamente stabili e asciutte, con assenza cioè di fenomeni rilevanti. In serata nubi irregolari torneranno a caratterizzare i cieli partenopei senza che ciò si traduca con l’arrivo del maltempo, coerentemente con un miglioramento previsto nelle zone adiacenti. Le temperature, inoltre, si attestano quest’oggi tra i +17°C di minima e i +21°C di massima circa.

Rovesci intermittenti nella prima parte di domani, poi migliora con parziali schiarite

Un nuovo impulso instabile sarà responsabile della formazione di una nuova perturbazione sul Mediterraneo centrale nella giornata di domani venerdì 12 maggio, che rinnoverà a sua volta le già preesistenti condizioni di maltempo sullo stivale. Rovesci intermittenti, in particolare, potranno coinvolgere Napoli tra la notte e il mattino, a seguito del quale le condizioni meteo andranno migliorando con parziali schiarite e cieli che quindi si presenteranno poco o parzialmente nuvolosi dal pomeriggio. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni, risultando al più in lieve aumento nei valori massimi.

Maltempo nella seconda parte di sabato

La pausa dal maltempo a Napoli si registrerà fino alla prima parte di sabato 13 maggio con schiarite parziali, a seguito della quale, dal pomeriggio, un nuovo impulso instabile riguarderà il capoluogo campano, con l’ingresso di ulteriori fenomeni che insisteranno, ad intermittenza e in maniera debole o al più moderata, fino alla sera. Le temperature, anche in questo caso, non subiranno variazioni rilevanti, con al più lievi oscillazioni al ribasso nei valori minimi e al rialzo in quelli massimi.

