METEO – MALTEMPO NO STOP, NUBIFRAGI flagellano Siracusa, ALLAGAMENTI ed EVACUAZIONI con 1 ferito; i dettagli

Migliora nella serata corrente in Italia, ma con qualche eccezione

Dopo una prima parte di giornata contrassegnata dall’instabilità, con piogge e occasionali temporali che hanno interessato l’Italia da nord a sud fino a questo pomeriggio, le condizioni meteo stanno in queste ore migliorando sullo stivale. Tuttavia persiste maltempo soprattutto in Sicilia, dove colpisce in maniera anche intensa localmente, rappresentando una delle poche eccezioni della serata e dove peraltro si sono registrati disagi anche notevoli, come vedremo nel presente editoriale.

Weekend instabile per le regioni centro-meridionali, meglio al nord

L’afflusso di correnti perturbate provenienti dai quadranti nordorientali provocheranno un peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni centro-meridionali nel corso del weekend ormai alle porte. Se nella prima parte a farne le spese saranno soprattutto i settori centrali, nella seconda parte a causa della formazione di un ciclone mediterraneo, alimentato dalle predette correnti, l’instabilità si sposterà sul versante jonico del Paese, laddove subirà un’intensificazione per l’inizio della prossima settimana. Più stabile al nord dove insisterà una ventilazione settentrionale, più fredda ma secca.

Il maltempo non lascia tregua all’Italia

Il maltempo continua a non lasciare tregua alla nostra Penisola, nemmeno quando la situazione sinottica suggerirebbe un quadro meteorologico innocuo, inteso come piogge non così intense. E invece nella giornata odierna i fenomeni sulla Sicilia hanno presentato localmente carattere di nubifragio, in particolare a Siracusa, dove non ha mancato di portare disagi e allagamenti con conseguenti evacuazioni e purtroppo anche un ferito, come vedremo nel prossimo paragrafo. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI SIRACUSA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

CONTINUA A LEGGERE.