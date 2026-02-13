Meteo – Maltempo polare in arrivo per San Valentino con possibili temporali e neve in montagna: i dettagli

Quadro in miglioramento sull’Italia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola sono apparse in relativo miglioramento nel corso di questo pomeriggio, con ultimi rovesci sulla Calabria tirrenica, dove sono risultati piuttosto insistenti negli ultimi due giorni e dove, infatti, non sono mancati disagi a causa di un’esondazione. Tuttavia, un nuovo peggioramento è imminente sullo stivale a causa dell’avanzamento di una saccatura depressionaria di stampo atlantico in direzione del bacino del Mediterraneo.

Prossime ore con piogge e possibili temporali in arrivo

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola subiranno un graduale peggioramento a causa del progressivo avvicinamento di una saccatura depressionaria di origine polare marittima sul Mediterraneo centrale. Piogge e possibili temporali si attiveranno pertanto dapprima sulla Sardegna e poi, entro sera, sulle regioni nordoccidentali, dove nevicate riguarderanno il relativo settore alpino a partire dagli 800/1.000 metri.

San Valentino di maltempo in Italia

Nella giornata di domani sabato 14 febbraio, nonché San Valentino, le condizioni meteo sono attese in ulteriore peggioramento sulla nostra Penisola, con l’estensione del maltempo sul territorio peninsulare da nord a sud, in maniera sparsa o a tratti addirittura diffusa stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. L’ondata di maltempo sarebbe accompagnata da un’intensificazione della ventilazione e da forti mareggiate e subirà un miglioramento già dal tardo pomeriggio sui settori nordoccidentali.

Nevicate in arrivo su Alpi e Appennini

Associate ad un contesto di maltempo, le temperature subiranno mediamente una lieve diminuzione rispetto ai valori registrati quest’oggi riattestandosi intorno alla media di riferimento e ciò favorirà la discesa della quota neve su Alpi e Appennini, che scenderà comunque mai al di sotto della montagna. Il clima apparirà pertanto tipicamente invernale, sia pur senza eccessi.

