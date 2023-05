Meteo – Nuovo peggioramento in arrivo in Italia nelle prossime ore, con rovesci in transito: i dettagli

Maltempo in azione sull’Italia

Sebbene i rovesci e i temporali presentino tutt’altro tipo di estensione rispetto ai passati giorni, risultando pertanto settorialmente più circoscritti, va detto che una circolazione depressionaria continua a portarlo qualche effetto sullo stivale, con la Protezione Civile che ieri non a caso ha diramato un’allerta meteo valida per oggi. Le temperature, in questo contesto e a grandi linee, si sono mantenute sui valori registrati nei passati giorni.

Piogge e occasionali temporali

Nella giornata odierna si è pertanto assistito a rovesci e occasionali temporali che si sono concentrati principalmente sui settori nordoccidentali, mentre altrove, fin qui, il tempo è rimasto relativamente più stabile e asciutto, sebbene con cieli non sempre così limpidi. L’avvicinarsi di una nuova depressione africana in effetti determinerà, nel breve, un nuovo peggioramento delle condizioni meteo e già a partire dalle prossime ore, come vedremo nel presente editoriale.

Primi rovesci in ingresso sullo stivale

Qualche rovescio prefrontale potrebbe transitare sul territorio nazionale a partire già dalle prossime ore, investendo innanzitutto la Sardegna (dove il maltempo appare già attivo) ed estendendosi verso il Lazio e il medio Tirreno, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Tale evoluzione assicurerà comunque la prosecuzione dell’instabilità sulle aree più settentrionali dello stivale, con fenomeni mediamente ovunque moderati.

Rimane relativamente più stabile al sud

Per il momento e per la serata odierna l’evoluzione sinottica non suggerisce un peggioramento significativo delle condizioni meteo sulle regioni meridionali, che pertanto rimangono relativamente stabili e asciutte seppure accompagnate da un progressivo annuvolamento che fungerà da preludio a quello a cui si assisterà a partire da domani sabato 20 maggio e su cui approfondiremo in un apposito editoriale: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

