Meteo – Nuvolosità in aumento in Italia, ma con tempo che rimarrà stabile anche nelle prossime ore: i dettagli

10 giorni di Anticiclone

Siamo ormai a quello che è praticamente il decimo giorno di Anticiclone sulla nostra Penisola, con le condizioni meteo che appaiono pertanto ancora una volta generalmente stabili e asciutte, così come dalla scorsa domenica. Tuttavia nelle ultime ore si sarebbe registrato un aumento della nuvolosità soprattutto lungo il versante tirrenico dovuto sostanzialmente al sovrascorrere di correnti più miti su un mare più freddo. Tale contrasto aumenta anche l’umidità che condensa al cielo con lo sviluppo delle nubi.

Generale stabilità in Italia con temperature miti

In virtù di quanto scritto fin ora le condizioni meteo sulla nostra Penisola appaiono generalmente stabili e asciutte, seppur con cieli non sempre limpidissimi come scritto in precedenza. Nonostante addensamenti anche piuttosto compatti lungo il versante tirrenico, le temperature si attestano su valori spesso anche superiori alla media del periodo a causa della presenza di correnti più miti ad alta quota portati dall’Alta pressione.

Stabilità persistente sull’Italia nelle prossime ore, possibile qualche locale eccezione

Nel corso delle prossime ore nonostante un graduale arretramento della struttura anticiclonica e il conseguente ulteriore aumento della nuvolosità, le condizioni meteo tenderanno a mantenersi stabili e asciutte in praticamente tutto il Paese, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Tuttavia, sarà possibile qualche localizzata eccezione di maltempo su alcune aree dello stivale, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Locale maltempo plausibile sulle Alpi occidentali

In mezzo a un mare di stabilità in Italia nella serata odierna sarà possibile comunque l’ingresso di qualche piovasco localizzato sulle Alpi occidentale e Piemonte. Sul resto dello stivale insisteranno cieli perlopiù nuvolosi, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, con temperature che non subiranno variazioni significative rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, mantenendosi pertanto mediamente oltre la media del periodo.

