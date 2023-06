Meteo Palermo – Prima ondata di caldo per la Sicilia in arrivo dalla prossima settimana

Situazione meteo attuale, instabilità convettiva in atto

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Si apre il sipario sulla seconda metà del mese di Giugno che sulla Sicilia e su gran parte della penisola dovrebbe risultare decisamente più stabile. Questo grazie all’espansione di un promontorio d’alta pressione di matrice sub-tropicale che porterà stabilità prevalente in Italia. Anche su Palermo caldo in aumento e sole nei prossimi giorni. Di seguito vediamo nel dettaglio le previsioni meteo.

Previsioni meteo Palermo oggi

Meteo Palermo – Nel corso delle ore pomeridiane assisteremo a rovesci e temporali specie sui settori orientali dell’isola, con fenomeni che tuttavia non dovrebbero coinvolgere Palermo. In serata attese maggiori schiarite a partire dai settori meridionali fino alla nottata. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTATE SUL NOSTRO SITO INTERNET IL METEO SICILIA. Le temperature risulteranno stazionarie, comprese su Palermo tra 18°C e 24°C.

Meteo Palermo per domani

Meteo domani – Per la giornata di domani avremo tempo stabile al mattino su palermo, mentre sulle coste settentrionali sarà possibile qualche piovasco. Nel corso delle ore pomeridiane le condizioni meteo si manterranno stabili e asciutte con cieli sereni o poco nuvolosi. Nessuna variazione tra serata e nottata con acnora ampie schiarite sulla Sicilia. Temperature previste in aumento comprese tra 19°C e 25°C.

Tendenza meteo di Palermo e della Sicilia per i prossimi giorni

Un’ondata di caldo è prevista a partire dal weekend e fino alla prossima settimana. Su Palermo massime che potranno tornare a toccare i 30°C, mentre nelle zone interne i valori di temperatura potranno anche raggiungere i 32-34°C. Situazione che non dovrebbe mutare fino alla metà della prossima settimana, con il clou di avvezione calda.

